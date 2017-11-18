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3 evi 14 kişiye kiralamışlar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, müşterilerinin kiralaması için anahtarını verdiği 3 evi, 14 kişiye kiralama bahanesiyle kaparo alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 40 yaşındaki İlhan K

18 Kasım 2017 14:41

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, müşterilerinin kiralaması için anahtarını verdiği 3 evi, 14 kişiye kiralama bahanesiyle kaparo alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 40 yaşındaki İlhan K. ve 28 yaşındaki Gökhan Ü. yakalandı.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 14 kişi, internet sitesi üzerinden ulaştıkları emlakçıların ev kiralama bahanesiyle kaparo alarak kendilerini dolandırdığı iddia etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, internetteki şüpheli kiralık ev ilanlarını izlemeye aldı. İlhan K. ve Gökhan Ü.\'nün telefon numaralarına ulaşan polis, ev kiralamak istediğini söyledi. Polis, buluşma yerine gelen İlhan K. ve Gökhan Ü.\'yü gözaltına aldı. Polis, 2 şüpheliyi 14 kişiyi kaparo adı altında 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk etti.

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