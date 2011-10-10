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3 ev yıkıldı 6 vatandaş kayıp ANTALYA (A.A)

10 Ekim 2011 14:55

-3 ev yıkıldı 6 vatandaş kayıp ANTALYA (A.A) - 10.10.2011 - Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesindeki Haskızılören köyünde meydana gelen sel nedeniyle 3 evin yıkıldığını, 6 kişi için de kayıp olduğu yönünde ihbar yapıldığını bildirdi. Vali Altıparmak, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan uyarının ardından, bugün kent merkezi ve ilçelerdeki okulların tatil edildiğini kaydetti. Akşam saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artırdığına dikkati çeken Altıparmak, ''Antalya ortalaması metrekareye 270 kilogram iken, dün akşam sadece bir günlük yağış 300 kilogramı buldu'' dedi. Serik'e bağlı Gebiz beldesindeki Haskızılören köyünde meydana gelen sel nedeniyle 3 evin yıkıldığını belirten Altıparmak, ''6 vatandaşın kayıp ihbarı var. Ekipler bu köye ulaşmak üzere. 25'in üzerinde insanı ekipler çalışarak kurtardı. 3 köprü ve 2 menfez yıkıldı'' diye konuştu.  Sel ve yağışlar nedeniyle bin dekarın üzerinde seranın hasar gördüğünü belirten Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Güloluk, Alaylı, Gökdere ve Solaklı mahallelerindeki seralarda su yükselmesi oldu. Hasar tespit komisyonunun çalışması sonucu net tablo ortaya çıkacak. Akçapınar, Sindisuyu ve Pınargözü köprüsü yıkılan köprüler arasında. Elektrik konusunda sıkıntılar var. Ekipler çalışıyor. Sivil Savunma ve Sahil Güvenlik helikopteri, Orman helikopteri köylere ekipleri taşıyor. Bölgeye karayolu ile ulaşılamıyor.'' Panik yaratmamak için kayıp kişilerin isimlerini açıklamadıklarına da değinen Vali Altıparmak, ''Bu vatandaşlarımız başka yerden de çıkabilir. Panik yaratmayalım. 6 kaybımıza inşallah sağ salim ulaşılır'' dedi.

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