3 eski kuvvet komutanına soruşturma yolu açıldı

Ergenekon ikinci iddianamesinde, Jandarma eski Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur ve Orgeneral Hurşit Tolon ile aynı dönemde görev yapan üç komutan için de soruşturma yolunun açıldığı ifade ediliyor.



Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'in soruşturmanın ilerleyen dönemlerinde ifadelerine başvurulabileceği ifade ediliyor.



Aynı zamanda bu komutanlar ile ilgili dosyanın iddianameden ayrıldığı, yaptıkları görüşmeler ve faaliyetleriyle ilgili olarak soruşturma yapılacağı da belirtiliyor.



Orgeneral Eruygur ve Orgeneral Tolon'un yapmış oldukları faaliyetlerin teşebbüs kapsamına girdiği belirtilen iddianamede, teşebbüsün fiilin tamamlanmasına eş olduğu vurgulanarak iki komutan için ağırlaştırılmış müeebbet hapis cezası isteniyor.





Güvenilir bulunmayan komutanlar kim?



Ergenekon davasının ikinci iddianamesinde yer alan bir şemada örgütün 'güvenilir' bulmadığı için emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve Fevzi Türkeri'nin üzerini çizdiği iddiası yer alıyor.

Ergenekon’un ikinci iddianamesinde planlandığı öne sürülen askeri darbelerle ilgili ilginç ifadeler yer alıyor. Eldiven Kod adı ile bahsedilen darbe planının şemalarında kuvvet komutanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve ordu komutanlıklarında alınacak tedbirlerden bahsediliyor. İddianamede darbe planının yapıldığı öne sürülen dönemde ordu komutanı olan Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve Orgeneral Fevzi Türkeri’ye Ergenekon'un güvenmediği ifadeleri yer alıyor. İddianamede ordunun darbe planı çerçevesinde kuvvet ve ordu komutanlıklarıyla ilgili değerlendirme şemalarında 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Fevzi Türkeri’nin üzerilerinin çizildiği belirtiliyor. İddianamede örgütün “güvenilir” bulmadığı için iki komutanın yerine korgeneral atanması için çalışma yapılması kararı aldığı da vurgulanıyor.

