-3 efsane futbolcuya ödül İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - UEFA'nın, A milli takım formasını 100'ün üzerinde giyen oyunculara yönelik başlattığı uygulama kapsamında unutulmazlar arasına girecek Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz ve Hakan Şükür ödüllerini UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın elinden alacaklar. TFF'den yapılan açıklamada, UEFA'nın başlattığı uygulama kapsamında, 3 futbol efsanesinin, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye ile Almanya arasında yarın yapılacak maçta ödüllerini alacakları bildirildi. Yapılan açıklamada, UEFA 1. Asbaşkanı ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın, 119 kez ay yıldızlı formayı giyerek rekoru elinde bulunduran Rüştü Reçber, 112 kez milli formayı giyme başarısı gösteren Hakan Şükür ve 102 kez milli olan Bülent Korkmaz'a Türk Telekom Arena'daki maç öncesinde ödüllerini verecekleri kaydedildi.