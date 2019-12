3. DOCUMENTARIST geliyor

T24- İstanbul Belgesel Günleri bu yıl 3'üncü yaşını kutlayacak. 22-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikte Finlandiya'dan Hindistan'a, İzlanda'dan Meksika'ya, İran'dan Güney Kore'ye, Danimarka'dan Lübnan'a 35 ülkeden 100'ün üstünde belgesel seyirciyle buluşacak.



Her belgeseliyle büyük ses getirmiş olan İsrailli muhalif yönetmen Eyal Sivan, etkinliğin onur konuğu olacak.



Sivan hem son filmini sunacak hem de "belgesel ve politika" üzerine kapsamlı bir sinema dersi verecek.



Avrupa belgeselinin yeni yıldızları Polonya ve İsviçre sinemasına özel bölüm ayrılacak.



Documentarist'in bu yılki asıl odak noktası Balkanlar. Balkan ülkelerinden konukların katılacağı panelle birlikte bölgeden 15'i aşkın film sunulacak.



KENTLER VE MEGAKENTLER...



Etkinlik kapsamında şehir ve sinema ilişkisi de masaya yatırılacak.



Kent yaşamına ve sorunlarına dair filmlerin yer aldığı bu seçkide Mumbai, Kahire, Şangay ve Bogota üzerine gerçekleştirilmiş 4 belgeselden oluşan Danimarka yapımı 'Cities on Speed' serisi gibi yeni yapımların yanı sıra, Jean Vigo, Krzysztof Kieslowski, Walter Ruttman, Johan van der Keuken gibi ustaların gölgede kalmış yapıtları da var.



“Kente İlk Adım” filminin Hollandalı yönetmeni Eva de Breed ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Kentİstanbul- belgesel ilişkisine dair bir panel ile 20. ve 21. yüzyıl sinemasının kente bakışı üzerine bir atölye çalışması düzenlenecek.



Bu bölümde gösterilecek belgeseller şunlar:



** Mumbai Disconnected / Mumbai’da Hatlar Kesik: Camilla Nielsson, Frederik Jacobi



Mumbai, hızla dünyanın en büyük kentlerinden birine dönüşüyor. Ne var ki, bu büyüme dar bir yarımada üzerinde ve çökmenin eşiğine gelmiş bir altyapıyla gerçekleşiyor. Günde bir düzineye yakın insanın banliyö trenlerinden düşerek öldüğü bu kentin gündelik yaşamı filmde 3 karakter üzerinden anlatılıyor.



** Cairo Garbage / Kahire Çöplüğü: Mikala Krogh



Kahire, bir zamanlar, 12 milyon kişinin yaşadığı derli toplu bir kentti. Bugün tahmini 20 milyon nüfusuyla atıkları ve çöpleriyle boğuşan bir kent var. Kahire’nin gündelik yaşamına çöplerin içinden bakan çarpıcı bir film...



** Shangai Space / Şangay’da Yer Yok!: Nanna Frank Moller



Şangay demek, bir dönüşüm patlaması demektir. Nüfusu her sene yarım milyon artan bu kentte gün geçmiyor ki yeni bir bina yükselmesin. Bir yanda çocukluğunun Şangay’ını hatırlayan bir fotoğrafçı, diğer yanda bir binanın 20. katında geleceğin şehir plancılarına brifing veren ve şehri yer altına doğru yaymaktan söz eden yetkililer.



** Bogota Change / Bogota’da Değişim: Andreas Mel Dalsgaard



Belgesel, dünyanın en tehlikeli kentini alışılmadık yöntemler kullanarak 10 yıl içinde huzurlu bir kente dönüştüren iki karizmatik valinin hikayesini anlatıyor. Dünyanın diğer

kentlerine de ilham veren Bogota’daki değişimin felsefesini bu iki karakterin tanıklığıyla aktarıyor.



** Helsinki, Forever / Helsinki, Daima: Peter von Bagh



Finlandiya sinemasının en önemli isimlerinden Peter von Bagh, eski filmlerden aldığı ve 100 yıllık bir dönemi tarayan görüntüleri yeniden montajlayarak sadece yaşadığı kentin bir portresini çizmiyor, Fin kültürü üzerine de çok şey söylüyor.



** Hanasaari A: Hansen Vartianien, Pekka Veikkolainen



Helsinki’nin geçirdiği değişime dair deneysel bir belgesel. İki genç yönetmen, kentin yakınlarında yer alan bir elektrik santralinin yıkımından müthiş bir görsel şiir çıkarmayı başarıyor.



** Megacities / Megakentler: Michael Glawogger



Dünyanın güvenceden yoksun yaşayan insanlarına dair portreler. New York’tan Bombay’a, Moskova’dan Meksico City’ye pek çok metropolü dolaşan film, “İşçinin Ölümü”nden tanınan ünlü belgeselci Glawogger’in en önemli yapıtlarından biri.



** From the City of Lodz / Lodz Kentinden: Krzysztof Kieslowski



Krzystof Kieslowski’nin ünlü Lodz Sinema Okulu’ndan mezuniyet filmi... Sonradan dünya çapında bir ustaya dönüşecek bu sinemacının içindeki cevheri ele veren, Türkiye'de az bilinen belgesellerinden en önemlisi.



** Berlin, A Symphony of A Big City / Berlin: Bir Şehir Senfonisi: Walter Ruttman



Sessiz sinema döneminin eskimeyen baş yapıtlarından biri. “Şehir senfonileri” alt türünün bu nadide örneği, yüzyılın ilk çeyreğindeki haliyle, Berlin kentinin bir gününü özetlerken zamanın ruhunu ve ritmini de yakalıyor.



** Amsterdam Global Village / Amsterdam Küresel Köyü: Johan van der Keuken



Hollanda belgesel sinemasının en büyük isimlerinden Johan van der Keuken, yaşadığı kente bakıyor. 4 saatlik destansı filmde, yüzyıllardır dünyayla sıkı bağları bulunan, öte yandan bir köy yaşamının çekiciliğini de korumayı başaran bu kentin ruhuna nüfuz ediyor.



** Coming to The City / Kente İlk Adım: Eva de Breed



Özünden bir TV yapımı olan film, dünyanın dört ayrı kıtasında yaşayan ve büyük kente yeni gelmiş olan dört insanın yaşamını, kentteki ilk günlerinden başlayarak 6 ay boyunca takip ediyor ve çarpıcı sonuçlara ulaşıyor.



** À propos de Nice / Nice Hakkında: Jean Vigo



Sonradan sinema tarihinin en önemli ustaları arasına girecek olan Vigo'nun ilk filmi... Nice kentine ve insanlarına dair gözlemlerini aktardığı sinemasal bir şiir.



** Nijuman no borei (200000 Phantoms) / 200000 Hayalet: Jean-Gabriel Pério



Hiroşima 1914-2007... Bu tarihler arasında şehrin içinden geçtiği tarihsel serüveni özetleyen 600 kadar fotoğraf ve hepsinin merkezinde tek bir bina. Onlarca ödül almış,

ufuk açıcı bir film.



** Utopia Part 3: The World's Largest Shopping Mall / Ütopya 3: Dünyanın En Büyük Alışveriş Merkezi: Sam Green



Çin'in güneyinde Dongguan'da inşa edilen AVM, dünyanın o güne kadarki en büyük alışveriş merkezinin iki kat büyüklüğünde. Bir AVM'de olması gereken her şey var burada, biri hariç: Bu devasa komplekse ilgi göstermeyen kiracılar ve müşteriler... Sinek avlayan bir AVM'nin içler acısı durumuna ve habire pompalanan tüketim çılgınlığına dair küçük bir film.



"Kent ve Sinema" etkinlikleri, Beyoğlu'nda Akbank Sanat binasının sinema salonunda izlenebilir.



Ayrıntılı bilgi için: www.documentarist.org