3 dakikada çözüyorlar

T24 - İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre kadınlar bir erkeği gördüğü ilk üç dakika içinde “hayatının erkeği olup olmadığına” karar veriyor.



“Instinct” (İçgüdü) adlı kitap için 3 bin kişi üzerinde yürütülen araştırma, kadınların, erkeklerin bakışlarına, fiziksel görünümüne ve giyimine bakarak üç dakika içinde not verdiğini ve bu konudaki içgüdülerine de güvendiklerini gösterdi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 88’i, bir erkek hakkında edindikleri ilk izlenimlerinin değişmediğini ifade etti. Araştırmada aynı zamanda, kadınların, ukala erkekleri de ilk üç dakika içinde eledikleri de belirlendi.