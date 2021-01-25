3D baskı yöntemi nerelerde kullanılıyor

3D baskının ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz fakat kullandığınız bazı objeler 3D yazıcılar tarafından üretilerek çoktan hayatımızın bir parçası olmuş durumdalar. Örneğin işitme cihazlarının neredeyse tamamı 3D baskı yöntemiyle üretiliyor. Eklemeli Üretim olarak adlandırılan 3D baskı tekniği, plastik, reçine, metal vs. malzemelerden oluşan katmanlar inşa edilerek birleştiriliyor ve nihai ürün elde ediliyor.

3D yazıcı teknolojisi aşağı yukarı yirmi yıl önce çıktı ve yeni çıktığında üretim sektörünün birçok dalında devrim yaratması bekleniyordu. Açıkçası birçok açıdan da başarıyı yakalayabildiği düşünülebilir. 2018 yılı dünya genelinde 104 milyon 3D yazıcı tarafında üretilen ürün satıldı. Araştırma şirketlerinin raporlarına gör bu rakam 2027 yılanda 8 milyon civarında seyredecek. Yukarıda da belirtildiği gibi başta işitme cihazları olmak üzere diş protezleri, bazı uçak parçaları, uzay araçlarının yedek parçalarının üretiminde bu teknoloji kullanıldı.

Tıp başta olmak üzere birçok alanda 3D yazıcılar kullanılıyor

Uzmanlar özellikle bu teknolojinin 'diş sağlığında devrim yarattığını' söylüyor. Diş kronu ve diş köprüsü üretimini hızlandırdı ve hastaya daha uygun hale getirildi. Barselona merkezli Nova Meat adlı et şirketi, kısa bir süre önce bezelye, pirinç, deniz yosunu ve diğer maddelerden elde edilen bitki bazlı bir biftek üretti. Nova Meat şirketinden Guiseppe Scionti nasıl üretildiğini şöyle anlatıyor:

"Bu strateji bize elde edilen ürünü, çiğnenebilir olması, gerilebilmesi ve basınca dayanıklılığı açısından değerlendirmemize olanak sağlıyor. Ayrıca farklı et ve deniz ürünlerinin tadı ve besin özellikleri, fiziki özellikleri açısından benzerinin yapılabilmesini mümkün kılıyor."

Bu teknolojinin en çok kullanıldığı alanların başında tahmin edileceği üzere tıp geliyor. Bir süredir üretimine devam edilen 3D baskı protezlerin hem kişiye özel olmaları hem de daha az maliyetli olmalarından dolayı tercih ediliyor. Bunun yanında ilaçların da 3D yazıcılardan çıkması bekleniyor. Kişiye özel dozlarda yapılabilen ilaçlar özellikle çocuk hastalar için üretimi bekleniyor. Bu teknolojinin kullanılmasında beklenen en sıra dışı üretim ise insan organının üretilmesidir. ABD merkezli bir araştırma şirketi olan Rensselaer Politeknik Enstitüsü araştırmacıları bir süre önce 3D yazıcılar tarafından üretilmiş kan damarları olan canlı insan derisi üretmeyi başardıklarını duyurdu. Fakat üretim sadece fareler üzerinde denendi. Projenin geliştirilmeyi bekleyen birçok yönü var.