'3 çocuk yapana 3+1 ev yüzde 33 indirimle'

T24 - Başbakan Erdoğan'ın mitinglerde, konferanslarda, nikah törenlerinde sık sık gündeme getirdiği 'en az 3 çocuk' talebini bir inşaat firması fırsata çevirdi.



Erdoğan'ın kimilerini kızdıran kimlerini tebessüm ettiren o talebi girişimciler için ilham kaynağı oldu. Lüks konut projelerini 'en üç çocuk' önerisinden hareketle tanıtan inşaat firması gazetelere verdiği ilanlarla dikkat çekti.



Erdoğan'ın 'en az 3 çocuk yapın' önerisine atıf yapan firma, 'Güçlü fırsat' başlığıyla verdiği ilanda '3 çocuk yapana 3+1 dairelerde %33 indirim' yapılacağı duyuluyor. Firmanın reklamlarında 2 çocuk, baba ve hamile bir anneden oluşan aile fotoğrafına yer veriliyor.





