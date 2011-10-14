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Yaşam

'3 çocuk yapana 3+1 ev yüzde 33 indirimle'

Erdoğan'ın mitinglerde, konferanslarda, nikah törenlerinde sık sık gündeme getirdiği 'en az 3 çocuk' talebini bir inşaat firması fırsata çevirdi.

14 Ekim 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın mitinglerde, konferanslarda, nikah törenlerinde sık sık gündeme getirdiği 'en az 3 çocuk' talebini bir inşaat firması fırsata çevirdi.


Erdoğan'ın kimilerini kızdıran kimlerini tebessüm ettiren o talebi girişimciler için ilham kaynağı oldu. Lüks konut projelerini 'en üç çocuk' önerisinden hareketle tanıtan inşaat firması gazetelere verdiği ilanlarla dikkat çekti.


Erdoğan'ın 'en az 3 çocuk yapın' önerisine atıf yapan firma, 'Güçlü fırsat' başlığıyla verdiği ilanda '3 çocuk yapana 3+1 dairelerde %33 indirim' yapılacağı duyuluyor. Firmanın reklamlarında 2 çocuk, baba ve hamile bir anneden oluşan aile fotoğrafına yer veriliyor.


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