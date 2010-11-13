-3 ÇOCUK VE BİSİKLETLE DÜNYA TURU ANTALYA (A.A) - 13.11.2010 - Çocuklarıyla birlikte bisikletle dünya turuna çıkan Fransız aile, günde 20 kilometre pedal çeviriyor. Fransa'nın Rennes şehrinde yaşayan lise öğretmeni Christelle Ruanct (35) ve şehir arıtma tesisinde uzman olarak çalışan eşi Nicolas Ruanct (37), çocukları Mael (9), Matheo (7) ve Timothe (2) ile geçen Ağustos ayında bisikletle başlattıkları dünya turu kapsamında Türkiye'yi geziyor. Antalya'nın Demre ilçesine gelen aile, Türkiye'de gördükleri ilgiden çok memnun. Anne Christelle Ruanct, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'dan sonra 18 Ekimde Türkiye'ye giriş yaptıklarını belirterek, bir yıl sürmesi planlanan turu Malezya'da bitirmeyi amaçladıklarını söyledi. En büyük oğulları Mael'in bisikletiyle pedal çevirdiğini ifade eden Ruanct, Matheo'nun babasının, Timothe'nin ise kendisinin bisikletiyle yolculuk yaptığını kaydetti. Günde ortalama 20 kilometre yol aldıklarını anlatan Ruanct, ''Türkiye'de inanılmaz bir yardımseverlik gördük. Şu ana kadar tam on geceyi bizi evlerine davet eden Türk ailelerin yanında geçirdik'' dedi. Diğer geceleri çadırda geçirdiklerini belirten Ruanct, bisikletle geçtikleri her yerde Türk insanının meyve, yemek, çay ikram etmek için adeta yarıştıklarını kaydetti. Ruanct, ''Özellikle kırsal bölgelerde insanlar bizi, sanki kendilerinden biri olarak görüyorlar. Böyle cana yakın insanlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Hiçbir sorunla karşılaşmadık'' diye konuştu. Türkiye'de Kapadokya bölgesini ve Konya'yı gezdiklerini, 10 gün sonra İstanbul'da olmayı hedeflediklerini vurgulayan Ruanct, buradan uçakla Vietnam'a gideceklerini söyledi.