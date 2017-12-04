3 çocuk babası memur, intihar etti

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, memur 48 yaşındaki Mehmet Salih K., çalıştığı iş yerinde kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'ndeki iş yerinde memur Mehmet Salih K.\'nin odasına girenler, onu iple asılı halde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Mehmet Salih K.\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Salih K.\'nin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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