3 çocuğun cesedi göletten çıktı!

T24 - Gölette boğulan 3 çocuğun cesedi sabah saatlerinde tekrar başlayan arama çalışmalarında bulundu.



Kahramanmaraş'ın merkeze bağlı Döngel köyündeki bir gölette 3 çocuğun cesedi bulundu.



Döngel İlköğretim Okulu'nda 3'üncü sınıf öğrencilerinden, Mehmet Akif Koca (8), Erdem Dağ (9) ve Davut Akçadağ akşam evlerine dönmedi. Bunun üzerine çocukların aileleri, durumu jandarmaya haber verdi.



Köye gelen jandarma ekipleri gölette yaptıkları 1,5 saatlik arama çalışmalarının ardından, 3 çocuğun cesedine ulaştı. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Çocuklarının serinlemek amacıyla girdikleri gölde boğulmuş olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







