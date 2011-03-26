3 çocuğu gömdüğü yerde piknik bile yapmış

T24

3 küçük çocuk buraya göülmüş - FOTO GALERİ

Şüpheler üzerinde yoğunlaştı



Sorgusunda her şeyi itiraf etti

1 metrelik çukurda üst üste ü. ceset

Muhtar: Köye geldi ama şüphe çekmedi

"Çocukları gömdüğü yerde piknik yaptı"

Sağlık kontrolünden geçirildi

Katil zanlısı tutuklandı



Kayseri'de 2009 yılında Ramazan Bayramı’nın ikinci günü şeker toplamaya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 6 yaşındaki Dilruba ve 7 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin kardeşler ile komşuları 10 yaşındaki Türkan Ay’ın cesetleri, elbiseleriyle üst üste gömüldüğü Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’nde gölet kenarında bulundu.Hürriyet'te yer alan habere göre, evine şeker toplamak için gelen çocukları içeri alıp üçünü de öldürerek kiraladığı otomobille memleketi Yozgat’a götürüp gömen 33 yaşındaki U. V. G yakalandı. Kayıp çocuklar olayını çözmek üzere polisin oluşturduğu özel ekibin 4 ay süreyle adım adım takip ettiği şüpheli U. V. G.’nin eşinden boşandığı ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada çalıştığı belirtildi.Kamuoyunu 1.5 yıldır meşgül eden Kayseri’deki ’kayıp çocuklar’ olayını çözmek üzere 6 ay önce Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Ercan Taştekin görevlendirildi. Konya’da görev yaptığı dönemde bir çok cinayeti çözmesiyle dikkat çeken Taştekin, o ekibinde görev yapan, sonradan başka illere tayin edilen arkadaşlarını da toplayıp özel bir ekip oluşturdu. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalardan da yararlanan özel ekip, 3 çocuğun kaybolduğu Talas İlçesi Yenidoğan Mahallesi’nde detaylı çalışma yaptı. Çok sayıda kişiyle görüşüldü, mahallede oturan ve olaydan sonra taşınan kişilerle ilgili tüm bilgiler derlendi ve şüheliler listesi hazırlanarak takibe alındı.Yozgat’ın Çayıralan İlçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada çalışan U. V. G. üzerinde şüpheler yoğunlaştı. Eşinden boşanan ve çocukların kaybolmasından iki hafta sonra mahalleden taşınan U. V. G.’nin küçük yaştaki kız çocuklara zaafı olduğu da belirlendi. Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’ne bağlı Külekçi Köyü"nden olan U. V.G.’nin, Almanya’ya giderek orada oturan köylüsü bir kızla evlendiği, geçimsizlik nedeniyle boşandığı bilgisine ulaşıldı. U. V. G.’nin, Almanya’dan sınır dışı edildikten sonra Türkiye’ye dönüp Kayseri’de yaşamaya başladığı belirlendi.Özel ekip tüm delilleri topladıktan sonra operasyon için düğmeye basıldı. U. V. G. ile kendisine yataklık yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli U. V. G., dün gece itirafta bulundu ve çocukları kendisinin öldürdüğünü söyledi.2009 yılında Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 21 Eylül’de evde yalnız başına otururken, şeker toplayan çocukların geldiğini söyleyen U. V. G., onları içeri alıp, ayrı odalara koyarak ağızlarını bağladığını, 10 yaşındaki Türkan’ı bıçakla öldürdüğünü, ardından Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin kardeşleri de boğarak öldürdüğünü anlattı. U. V.G., kiraladığı otomobile cesetleri koyarak memleketi Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’ne götürüp Yahyasaray Köyü yakınlarındaki gölet kenarında açtığı çukura gömdüğünü söyledi.Hemen Yozgat’a götürülen şüpheli U. V. G., 3 çocuğun cesetlerini gömdüğü yeri gösterdi. Dün saat 21.00 sıralarında, Yahyasaray Köyü yakındaki gölet kenarında yaklaşık 5 dönümlük alanda yüzeyde arama çalışması başlatıldı. Önce kayıp çocuklara ait bazı kıyafetler bulundu. Karanlık nedeniyle çalışmalara ara verildi ve güvenlik şeridine alınan bölgede jandarma sabaha kadar nöbet tutarken, şüpheli Kayseri’ye getirildi.Sabah saatlerinde ise Çayıralan Cumhuriyet Savcısı Göksel Turan gözetimin tekrar çalışmalara başlandı. Yahyasaray Barajı kıyısındaki yaklaşık 100 metrekarelik alanda Yozgat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ile Jandarma ekipleri ve kazı için getirilen işçiler çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından barajın 20 metre kenarında ormanlık bir alanda kazı başlatıldı. Kazma ve küreklerle yapılan kazı sonrası 3 çocuğun 1 metrelik çukura elbiseleriyle üst üste gömülen ve çürüyen cesetlerine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanarak, Çayıralan Devlet Hastanesi’ne götürülen kemik ve elbise parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp’a gönderilecek.Kazıda görev alan bir işçi, "Cesetler üst üste konulmuş, çürümüş ve tanınmaz halde. Ayrıca yabani hayvanlar da parçalamış. Zaten elbise parçaları onun için dışarı çıkmış" dedi. Yahyasaray Köyü’nün eski muhtarı Kazım Yücel ise, "Buralar mesire alanı olduğu için yaz kış insanlar uğrar. Balık tutmak içinde çok kişi gelir. Çocukların gömülü olduğu alandan en az 20 kere geçtik. Yumuşak bir toprak ve kazılması kolay bir alan. Ancak buralarda defineciler sürekli kazı yaptığı için hiç dikkatimizi çekmedi" dedi.Kayseri’de 1.5 yıl önce kaybolan 3 çocuğu öldüren kişinin U. V. G. olduğunun ortaya çıkması, Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’ne bağlı Külekçi Köyü halkını şoke etti.Külekçi Köyü muhtarı Arif Kaygısız, U.V.G.’nin kendi köylüleri olduğunu belirterek, "Şimdilik olayı onun yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Almanya’ya gitmişti, orda evlenmişti. Sonra da boşanmış ve sınır dışı edilmiş" dedi. U. V. G.’nin Kayseri’ye yerleştiğini duyduklarını anlatan Kaygısız, "Ancak ara sıra köye gelip gidiyordu. Kayseri’de çocukların kaybolmasından sonra da bir kaç kez köye gelip gitti. Herhangi bir şüpheli davranışı yoktu. Çocukların cesetlerinin bulunduğu yer bizim köyden 15 kilometre uzaklıkta" diye konuştu.U. V. G.’yi tanıyan köylüler, 3 çocuğu gömdüğü gölet kenarına birkaç kez pikniğe geldiğini söyledi. Köylülerden bazıları bu konuda şunları anlattı:"Barada onu arkadaşlarıyla piknik yaparken gördük. Balık avlıyorlardı ve piknik yapıyorlardı. Nasıl böyle bir olay yapmış, anlam veremiyoruz. Çocukların gömüldüğü yer mesire alanı. Çevredeki birçok köyde insanlar gelip burda piknik yapıyor, kışın da balık tutuyorlar."Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli U. V. G. ve kendisine yardım ettiği ileri sürülen kişi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne muayene için götürülmek yerine, emniyete gelen adli tabip tarafından muayene edildi.

Katil zanlısı U.V.G Emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Çevredekilerin linç girişimini polis önledi.

Katil zanlısı U.V.G. mahkeme tarafından tutuklandı.

Aileler tepkili

113 bin kimlik sorgulandı

Çocukları öldürülen iki ailenin evleri, başsağı dilemeye gelenlerle dolup taştı. Öldürülen çocuklardan Dilruba ve Ahmet Tuna’nın babası Hamza Tekin, cinayet şüphelisi U. V. G.’nin yakalandığını öğrenince, "İki ailenin de tanıdığı kişi değil. Çocuklarımızdan ne istedi. Keşke onlar yerine beni öldürseydi" dedi. Olayı tek başına bir kişinin yapamayacağı görüşünü savunan Hamza Tekin, "Bu çete ya da organize bir iş olabilir. Katili bana versinler parçalayayım" diye konuştu.Sürekli ağlayan Leyla Tekin ise, ”Hiç umudumu kaybetmeden 556 gündür çocuklarımın bir gün döneceği umuduyla yaşıyordum. Bunlar nasıl bir insanlarmış ki bizim telecizyonlarda gözyaşlarımızı gördükleri halde evlatlarımızı neden vermeyip öldürdüler.Bu üç yavrumuzu Yozgat’ın Çayıralan ilçesine götürülünceye kadar hiç kimsenin görmemesi mümkün müdür? Ben hala inanamıyorum. Katillerin çocukları varsa, onlara beddua edemiyorum" dedi.Talas Belediye Başkanı AKP'li Rifat Yıldırım, Tekin Ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Hamza Tekin’in çocukları kaçırıldıktan 3 ay sonra kalp krizi geçirdiği için evin önünde ambulans bekletildi.Kayseri'nin Talas İlçesi’nde 21 Eylül 2009 tarihinde kayıplara karışan 3 çocuğun bulunması için 78 kuyu, 57 trafo, 68 foseptik çukuru, 1169 kullanılmayan bina, 13 değirmen, 230 park ve bahçede arama yapıldı. İnşaat alanları, mezarlıklar, bağ evleri, intihara elverişli yerler, Talas’taki su kuyuları, 7 bin 440 ikamet ile Yamula Barajı araştırıldı. 81 site ve işyerine ait kamera görüntüleri incelendi.113 bin kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. 13 bin 436’sı Kayseri plakalı, 5 bin 239’u da diğer illere ait toplam 18 bin 675 araç incelendi. Kamera kayıtlarında tespit edilen şüpheli bir araç görüntüsüyle ilgili olarak 5 bin 50 araçla ilgili araştırma yapıldı. Olay tarihinde kiralanan 200 araç ve trafik sorgusu yapılan 68 araç incelendi. 3 bin 968 apartman sakini ve 6 bin 644 kişiyle görüşüldü. 183 kişinin ifadesi alındı. 194 ihbar değerlendirildi.Ülke genelinde evlatlık talebinde bulunanlar, organ nakli için başvuranlar, kadavra çalışmasındaki cesetler, olay bölgesinde yalnız yaşayanlar, yeni taşınanlar, okula devamsızlık yapan, lise ve dengi okullar ile üniversite öğrencileri, psikiyatrik rahatsızlığı bulunanlar araştırıldı. Cinsel taciz ve pedofili şüphelisi 244 kişinin bilgileri ve ilişkileri takibe alındı.