3 cinayet zanlısı Atalay Filiz'i yakalayan Emniyet Müdürü 'FETÖ'den tutuklandı

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak tutuklu bulunan Atalay Filiz'i yakalayan Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuruş 'FETÖ' soruşturmasından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, geçen 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatı içindeki Gülen cemaati mensuplarını incelemeye aldı.

'FETÖ' üyeleri tarafından akıllı cep telefonlarında kullanılan ‘Bylock’ isimli şifreli program üzerinden iletişime geçerek örgüte bilgi aktarıp talimat aldıkları öne sürülen emniyet personeli belirlendi.

'FETÖ' ile bağlantıları olduğu öne sürülen geçen 16 Ağustos’ta açığa alınan bazı müdürlerin de aralarında bulunduğu polisler ile bazı mahalle bekçilerinden oluşan 96 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan, aralarında Güvenlik Şube Müdürü Yusuf Uysal ile baş komiser, komiser ve polis memurların bulunduğu toplam 33 kişi, geçen cuma günü adliyeye sevk edildi.

33 kişinin tamamı tutuklandı. Dün adliyeye sevk edilen polisler arasında, 3 kişinin cinayet zanlısı olarak ülke çapında ve geçtiğimiz 12 Haziran günü İzmir’in Menderes ilçesinde seri katil Atalay Filiz’i yakalayan ekibin başında olan Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuş da bulunduğu 22 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ömer Doğruöz, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucu 2’si adli kontrol şartı ile 20 kişiyi de tutuklanma istemiyle 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi.

‘By Lock’ programını kullanmadıkları belirtilen şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri ifade edildi.

Sabah kadar süren ifade verme işleminin ardından hakim, aralarında Atalay Filiz’i yakalayan Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuş, Çiğli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Yıldız’ın da bulunduğu 20 kişiyi tutuklarken, 2 kişiyi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Böylece bugüne kadar tutuklanan polis sayısı 53’e yükseldi. Gözaltında bulunan 41 kişinin de bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.