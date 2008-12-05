3 CHP’li milletvekilinden daha Baykal’a tepki

'Baykal'ın tek partiyle ilgili sözleri reddi miras'

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, çarşaflı bir kadına CHP rozeti takmasıyla başlayan parti içi tartışma sürüyor.CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz ve Aydın Milletvekili Fatih Atay, son grup konuşmasında, “Tek parti zihniyeti” diyerek, geçmişteki CHP iktidarına göndermede bulunan Baykal’ı sert biçimde eleştirdi. CHP’liler şöyle konuştu:: CHP, kendi geçmişiyle gerektiği kadar hesaplaşabilmiş bir partidir. Bu kavga doğru zamanda, doğru bir programla verilmiştir. Tek parti döneminin bazı uygulamaları kuşkusuz eleştirilebilir, ama unutulmamalıdır ki, aşırılıkları olmazsa devrimler olmaz, evrim olur.Kılık kıyafetin siyasi simge olarak kullanılmasına karşıyım. Zaten yılardır dini siyasete alet eden partiler var. Bizim cumhuriyet kazanımlarını korumamız lazım. Son tartışmalar dini siyasete alet eden partilerin eline koz verdi. Biz cumhuriyeti kuran parti olarak, cumhuriyetin kazanımlarını asla tartıştırmamalı, daha dikkatli olmalıyızGenel Başkan’ın açılım hareketini CHP’ye mal etmesini kaygı ve üzüntüyle karşılamaktayız. Tüm bunlar CHP’nin doğrularını değil, Sayın Baykal’ın şahsi görüşlerini yansıtmaktadır. CHP aracılığı ile inançların siyasete alet edilmeye çalışılması, ne CHP’nin kuruluş felsefesi ile ne de savunduğu ilkelerle bağdaşmaktadır.