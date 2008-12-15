3. çeyrekte 409 bin kişi işsiz kaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu, üçer aylık dönemler itibarıyla her ay kamuoyuna duyurduğu Hanehalkı İşgücü Anketinin "ağustos-eylül-ekim" dönemini kapsayan "eylül 2008" sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre eldilen veriler özetle şöyle:Türkiye genelinde işsiz sayısı, eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 295 bin kişi artarak 2 milyon 548 bin kişiye yükseldi.İşsizlik oranı 1 puanlık artarak yüzde 10.3 oldu. Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 9,3 düzeyinde bulunuyordu. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.5 puan artışla yüzde 12.3, kırsal yerlerde ise 1.5 puanlık artışla yüzde 7.1 oldu.Eylül 2008 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20.1 olarak hesaplandı. Bu oran 2007 yılının aynı döneminde yüzde 19 idi.Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puanlık artışla yüzde 13,3 seviyesine çıktı.- Bu dönemdeki işsizlerin 70.6'sını erkek nüfus oluşturdu.- İşsizlerin yüzde 55,3'ü lise altı eğitimli.- Yüzde 27,8'i bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor.- İşsizler sıklıkla (yüzde 30) "eş-dost" vasıtasıyla iş arıyor.- Yüzde 83,6'sı (2 milyon 129 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış.- Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 48.1'i "hizmetler", yüzde 24.1'i "sanayi", yüzde 18.9'u "inşaat", yüzde 8.9'u ise "tarım" sektöründe görev almış.- Gençlerin yüzde 20,1’i işsiz.TÜİK'e göre, kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, eylül 2008 döneminde, 2007 yılının aynı dönemine göre 2.3 puanlık azalışla yüzde 45,9 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe kayıt dışılık yüzde 88.1'den yüzde 87'ye, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 33.1'den yüzde 30.3'e geriledi.Eylül 2008 döneminde, Türkiye genelinde iş gücüne katılım oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puanlık artışla yüzde 49.4 olarak gerçekleşti. Erkeklerde iş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 72.6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 26,7 oldu. Kentsel yerlerde iş gücüne katılma oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 46.6, kırsal yerlerde yüzde 0.8 yükselişle yüzde 54.4 oldu.Toplam iş gücünün yüzde 17.8'ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 47.6 iken, yüksek öğretim mezunlarının katılım oranı yüzde 78.7 olarak belirlendi.Lise altı eğitimlilerde erkeklerin iş gücüne katılma oranı yüzde 71.7, kadınların yüzde 23 oldu. Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 75,3 iken kadınlarda yüzde 33.2 oldu. Yüksek öğretim mezunlarında ise erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 83.9, kadınlarda yüzde 70.7 olarak ölçüldü.- İstihdam edilenlerin yüzde 72,9'u erkek nüfus- İstihdam edilenlerin yüzde 60,7'sini lise altı eğitimli- Yüzde 58,4'ü ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 26,8'i kendi hesabına ve işveren, yüzde 14,8'i ücretsiz aile işçisi.-Yüzde 60,6'sı "1-9 kişi arası" çalışanı olan iş yerlerinde çalışıyor.-Yüzde 3'ünün ek bir işi var.-Yüzde 3,8'i mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor.-Ücretli olarak çalışanların yüzde 86,7'si sürekli bir işte çalışıyor."Eylül 2008 döneminde 1 milyon 653 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7.4 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 31.5'i, 25-34 yaş grubunda yer aldı.Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 20'si sanayi, yüzde 35,7'si hizmetler, yüzde 20.9'u inşaat sektöründe, yüzde 23.4'ü ise tarım sektöründe işbaşı yaptı.Mevcut işsizlerin yüzde 16.1'ini (409 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.