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Spor

'3 büyükler'in Ankaraspor fobisi

08 Mayıs 2009 16:11


Ankaraspor, şu ana kadar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda sadece 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgisini Fenerbahçe'den alan başkent ekibi sarı-kırmızılılar ile iki maçta da puanları paylaşırken, siyah beyazlıları ilk maçta 3-1 yendi.

Turkcell Süper Lig'de ilk yarıdaki performansını yakalamaya çalışan Ankaraspor, bu sezon ''3 Büyük'' takımla oynadığı maçlarda rakiplerine ters geldi.

Süper Lig'in ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, Fenerbahçe ile karşılaşan Ankaraspor, Roberto Carlos ve Lugano'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Mavi-beyazlılar, ''3 Büyük'' takıma karşı tek yenilgisini bu karşılaşmada aldı.

Ankaraspor, ligin 28. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi Mehmet Çakır'ın golüyle 1-0 yenerek rakibine şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşattı.

Başkent ekibi, Galatasaray ile yaptığı 2 karşılaşmadan da puanla ayrıldı. Yenikent ASAŞ Stadı'nda oynanan ilk maçta iki taraf da golsüz eşitliği bozamazken, ikinci yarıdaki karşılaşmada ise Barış Özbek ve Roguy Meye'nin karşılıklı golleriyle taraflar puanları yine paylaştı.

Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Beşiktaş ile ilk yarıda deplasmanda oynadıkları maçı ise Neca, Bilal ve Sivok'un (kendi kalesine) attığı gollerle 3-1 kazanırken, siyah-beyazlı takımın tek golü Zapatocny'den geldi.

KUPADA DA 1 KEZ YENİLDİ

Ankaraspor, Fortis Türkiye Kupası'nda bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile 3 maç yaparken, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

(B) Grubu'nda Galatasaray ile karşılaşan mavi-beyazlı takım, Ankara'da oynanan maçta Ümit Karan ve De Nigris'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Tarihinde ilk kez kupada yarı finale yükselen ve Beşiktaş'ın rakibi olan Ankaraspor, sahasındaki ilk maçı 3-1 kaybederken, rövanş maçında ise rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

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