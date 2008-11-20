3 büyükler 25 milyar dolar istedi

ABD'li üç büyük otomotiv şirketi General Motors (GM), Ford ve Chrysler'ın yöneticileri, ABD yönetiminden 25 milyar dolar istedi



GM'nin Başkanı Rick Wagoner, Chrysler'ın Başkanı Robert Nardelli, Ford'un Başkanı Alan Mulally ve Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) Başkanı Ron Gettelfinger, Senato Bankacılık Komitesi'nde, sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirerek, otomotiv endüstrisinin ''felaketin eşiğinde bocaladığı'' uyarısında bulundular.



Wagoner, Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, otomotiv sektörünün başarısız olması halinde ilk yılda 3 milyon kişinin işini kaybedebileceği ve gayrisafi yurt içi hâsılanın yüzde 4 oranında azalacağı uyarısında bulundu.



GM, gelecek haftalarda nakit sıkıntısına girebileceği ve ABD Başkanı Barack Obama'nın, ocak ayında yemin etmesine kadar bekleyemeyeceği uyarısında bulundu.



Ford Başkanı Mulally de, ABD gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduklarını belirterek, ''Otomotiv endüstrisi geçmişte hatalar yapmasına rağmen, mevcut sorunlar yaklaşık 30 yıldaki kötü ekonomik koşullar nedeniyle daha da arttı'' dedi.



Chrysler Başkanı Nardelli de, acilen federal yardıma ihtiyaçları bulunduğunu belirtti.



UAW Başkanı Gettelfinger de ''üç şirketin karşı karşıya bulunduğu durumun korkunç olduğunu, otomotiv sektörünün ve işçilerin yaşaması için acil kredilerin önem arz ettiğini'' söyledi.



Şirketlere eleştiriler



Bu arada, Senato Bankacılık Komitesi'ndeki oturum sırasında Demokratlar ve Cumhuriyetçi senatörlerden otomotiv şirketlerine çeşitli eleştiriler yöneltildi.



ABD Kongresi'nde otomotiv şirketlerinin kurtarılması konusunda gerekli kaynağın nereden sağlanacağına ilişkin Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında görüş ayrılığı bulunuyor.



Senatoda bu şirketlerin kurtarılması amacıyla 25 milyar dolarlık bir kredi programı öneren Demokratlar, 25 milyar dolarlık kaynağın 700 milyar dolarlık Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı'ndan (TARP) karşılanmasını istiyorlar. Ancak, Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler, şirketlerinin 700 milyar dolarlık kurtarma planından yararlandırılmasına karşı çıkarak, şirketler için gerekli kaynağın, eylül ayında Kongre'nin onayladığı ve daha verimli araçlar üretilmesi ile fabrikaların yenilenmesini amaçlayan 25 milyar dolarlık programdan sağlanması gerektiğini belirtiyor.



Hazine Bakanı Henry Paulson da şirketlerin çökmesinin engellenmesi için kurtarma planının kullanılmasına karşı çıkıyor.



