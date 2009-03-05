3 büyük ilde son durum

Konsensus Araştırma şirketi, Ankara, İstanbul ve İzmir’in nabzını tuttu. İstanbul'da AKP, İzmir'de CHP'de önde. Ankara ise ortada.



19 -21 Şubat tarihleri arasında Konsessus Araştırma Şirketi’nin üç büyük ilde yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Vatan gazetesinin haberine göre araştırmada bir anket için ortalama 3 dakika harcandı. Ankete katılanlara ise 29 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vereceği soruldu. Araştırmada ayrıca 2004 yerel seçimlerinde hangi panrtiye oy verdiği, bu seçimlerde ise tercihlerini kimden yana kullanacakları soruldu.



Araştırma İstanbul’da, 39 ilçede toplam bin 33 kişi ile yapıldı. Ankete katılanların yüzde 36’sı AKP’ye oy vereceğini söyledi. CHP’nin oranı ise yüzde 27.5 olarak gerçekleşti. Kararsızların oranı yüzde 16.1’de kalırken söylemek istemeyenlerin oranı ise yüzde 7 oldu. 29 Mart’a bir ay kala kararsızların oranı dikkat çekti.



Kararsızların da oylarının hesaplandığında İstanbul’da AKP’nin oy oranı yüzde 48.8 olarak çıktı. Kadir Topbaş’ın rakibi CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 37.2’de kaldı. İki parti arasındaki oy oranı ise yüzde 11,6 olarak gerçekleşti. Ankete göre İstanbul’da MHP yüzde 4.9, Saadet yüzde 4 oy alıyor.



AKP'den CHP'ye kayma var



Araştırmada dikkat çeken başka nokta ise AKP’den CHP’ye yüzde 8.3’lük kaymanın olduğu. 2004 yerel seçimlerinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 76.5’i tekrar AKP’den yana oy kullanacaklarını söylerken yüzde 8.3 CHP’ye oy vereceğini belirtti. Yüzde 8.9 ise karar vermediğini açıkladı.



Ankara'da AKP az farkla önde



Ankara’daki araştırma ise 10 ilçede toplam bin 13 kişi ile yapıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 29.9’u tercihini AKP’den yana kullandı. CHP ise yüzde 26.2’de kaldı. Üçüncü sıradaki MHP yüzdesi 17.2 oldu. Bu ankette kararsızların oranının yüzde 13,8 ile yüksek olması dikkat çekti.



Kararsızların oylarının dağıtıldığı araştırmada AKP’li Melik Gökçek yüzde 39 oy oranı yakaladı. CHP’nin adayı Murat Karayalçın ise yüzde 34.1’de kaldı. Yarışa daha geride başlayan Karayalçın’ın kampanya sürecinde makası kapatarak yüzde 4,9’a düşürdüğü gözlendi. Ancak Ankara’da MHP faktörü de dikkat çekti. MHP adayı Mansur Yavaş’ın oy oranı yüzde 22.4 olarak çıktı.



En hızlı yükselen MHP



2004’te AKP’ye oy verenlerin yüzde 57.6’sı tekrar AKP’ye oy vereceğini söylerken AKP’nin en fazla MHP’ye oy kaptırdığı ortaya çıktı. AKP’ye oy verenlerin yüzde 14.8’i bu sefer tercihini MHP’den yana kullanacağını belirtken CHP’nin oranı ise yüzde 7.8’de kaldı.



2004 yerel seçimlerinde CHP’ye oy verenlere bakıldığında yine en fazla kaymanın MHP’ye olduğu ortaya çıkıyor. Yüzde 83.7 yine tercihlerini CHP’den yana kullanacağını söylerken yüzde 6.9 adresinin MHP olduğunu kaydetti. AKP’nin oranı ise yüzde 1.9’da kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 5.



İzmir’de büyük fark



İzmir’de ise CHP rakibi AKP’ye büyük fark attı. Ankete katılanların yüzde 39’u CHP’ye, yüzde 22,4’ü ise AKP’ye oy vereceğini söyledi. MHP’nin oy oranı 6,2 gözükürken deneklerin yüzde 17,6’sı kararsız çıktı. Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP adayı Taha Aksoy yüzde 30.4, halen Belediye Başkanlığı’nı yürüten CHP’li Aziz Kocaoğlu ise yüzde 53.1 oy alıyor



2004 yerel seçim sonuçları (%)



ANKARA



AKP 55.05



CHP 12.63



MHP 4.57



DİĞER 27.75



İSTANBUL



AKP 45.32



CHP 28.92



MHP 4.09



DİĞER 21.67



İZMİR



AKP 32.56



CHP 47.17



MHP 4.07



DİĞER 16.20

