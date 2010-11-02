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Kültür-Sanat

3 boyutlu 'Testere'den hasılat rekoru

Testere serisinin yedincisi 'Saw 3D' ABD'de ilk haftasında 24 milyon dolar hasılat elde ederek ilk sıraya yerleşti.

02 Kasım 2010 02:00

T24 - Testere serisinin yedincisi 'Saw 3D' ABD'de ilk haftasında 24 milyon dolar hasılat elde ederek ilk sıraya yerleşti.


Son yılların en popüler serilerinden 'Testere'nin 3 boyutlu çekilen son filmi ABD'de gişede ilk haftasında zirveye yerleşti.

'Testere' 24 miyon dolar ile birinci sırada yer alırken onu 'Paranormal Activity 2' ve 'Red' izledi.

'Testere' serisinin bir önceki filmi vizyona girdiği hafta 10 milyon dolar hasılat elde etmişti.


ABD'de bu hafta en fazla izlenen filmler şöyle:

1 - Saw 3D  24.2 miyon dolar (Toplam hasılat: 24.2 milyon dolar)
2 - Paranormal Activity 2  16.5 miyon dolar (Toplam hasılat: 65.7 milyon dolar )
3 - Red  10.7 milyon dolar (Toplam hasılat: 58.8 milyon dolar)
4 - Jackass 3D 8.5 milyon dolar (Toplam hasılat: 102 milyon dolar)
5 - Hereafter 6.42 milyon dolar (Toplam hasılat: 22.3 milyon dolar)

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