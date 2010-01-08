3 boyutlu film keyfi artık evlerde

T24 - Los Angeles’te düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2010’a 3 boyut teknolojisi damgasını vurdu. Fuarda Microsoft da yeni nesil tablet bilgisayarını duyurarak Apple’ın şovunu çaldı.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronic Show (CES) kapılarını yeni bir ortaklık haberiyle açtı. Microsoft'un patronu Steve Ballmer, önde gelen bilgisayar üreticilerinden Hewlett-Packart ile birçok alanda ortaklığa gitme kararı aldıklarını açıkladı. Ballmer, hem elektronik kitap hem de bir dizüstü bilgisayara benzeyen bir tablet PC'nin prototipini de tanıtarak, "Bu harika PC yıl sonuna satışa hazır olacak" dedi. Böylece Microsoft benzer bir cihaz hazırlayan rakibi Apple'ın bir adım önüne geçti. Fuara katılmayan Apple, kendi tablet cihazının tanıtımını 27 Ocak'ta yapacak. Apple'ın yeni cihazının iPhone'dan bu yana en yenilikçi ürün olması bekleniyor.



Konsolsuz oyun devri

Microsoft, oyuncular için de büyük yeniliklerini Los Angeles'teki fuarda duyurdu. Microsoft, oyun konsolu XBox'u aksesuarsız ve hareket tanıma sistemiyle oynamaya imkân tanıyacak "Natal Projesi"nin hazır olduğunu açıkladı. Microsoft yöneticisi Robbie Bach, yıl sonuna kadar satışa çıkacak Natal Projesi'nin yeni "doğal arayüz" (Natural User Interface-NUI) sayesinde Halo veya Call of Duty Modern Warfare gibi çok satan oyunları zevkle oynamak için çok uygun olacağını belirterek, "Oyuncuların hareketlerini değiştirmelerine gerek kalmayacak, Natal teknolojisi kullanıcıların oynama biçimlerine kendisi uyum sağlayabilecek" dedi.

İnsan hareketlerini tanıma özelliğine sahip 3 boyutlu bir kamera ile çalışan Natal Projesi, bir savaş oyunu, bir kaykay yarışı veya bir futbol maçındaki hareketler için hiçbir aksesuara gerek duymuyor. Nintendo'nun Wii ve Sony'nin Playstation 3 oyun konsollarıyla rakip XBox oyun konsollarının piyasada satılmakta olan versiyonlarıyla uyumlu Natal sistemi için fiyat henüz açıklanmadı.

Fuarın yenilikleri yalnızca Microsoft'la sınırlı değil: Koreli Samsung, Hollywood'un tanınmış film yapım şirketi Dreamworks ile birlikte geliştirdiği ve üç boyutlu filmleri evlerin oturma odalarına taşıyan multimedya paketiyle dikkat çekiyor. Yine tanınmış bir başka şirket olan Technicolor'ın da katkı sağladığı multimedya paketi, üç boyutlu TV, blu-ray oynatıcı ve üç boyutlu filmlerden meydana geliyor.

Samsung ürün paletini TV'lerle sınırlamıyor. Koreli teknoloji devi, Google ile kurduğu bir başka ortaklıkla elektronik kitap alanına adım atıyor. Samsung'un iki farklı ebatta ürettiği e-kitaplar, Google'ın dijital kitap projesinden yararlanıyor. Google dünya genelinde bir milyondan fazla kitabı dijital ortama aktardı.

Köklü elektronik firmalarından Sharp, sıvı kristal ekranlarda (LCD) devrim niteliğinde yeni bir teknoloji tanıtıyor. “Quad Piksel” ismi verilen yeni renk sistemi, sarının da katılımıyla toplam dört renkten oluşuyor. Sharp yöneticisi Michael Troetti, yeni teknolojiyle LCD ekranlarda en iyi renk paletine kavuştuklarını söyledi. Geleneksel LCD televizyonlar kırmızı, yeşil ve maviden (RGB) oluşan üç temel rengi temel alıyorlar. “Quad Piksel” teknolojisinde sarı rengin de katılımıyla renklerin artık daha doğal ve yoğunluk kazanması bekleniyor.



Yeni nesil TV'ler

Fuarın açılışında bir başka yenilik de Japon Toshiba'dan geldi. Japon üretici, evdeki diğer cihazlarla temas kurabilen ve izleyen herkeste 3 boyut etkisi yaratan çok güçlü bir mikroişlemci ile donanmış bir televizyonu tanıttı. Toshiba'dan Scott Ramirez'in, "Bu televizyonun sonunun sonu" diyerek tanıttığı, normal bir bilgisayardan 10 kat ve normal bir televizyondan 143 kat güçlü "Cell TV", bulunduğu yerin renk ve aydınlığına otomatik biçimde uyum sağlayarak, benzersiz bir netlik ve çözünürlükte görüntü sunuyor. İnternet bağlantısıyla internetten film indirebilen ve görüntülü konferans ile diğer cihazlarla bağlantı kurabilme özelliği bulunan Cell TV, iki boyutlu görüntüleri 3 boyutlu hale getirebiliyor.

İngiliz Light Blue Optics'in internette sörfe ayrı bir boyut katan yeni ürünü de ilgi çekti. Cihaz, mobil internette klavye ve ekran zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bunun yerine bir projeksiyon birimiyle o anda kullanıcının müsait olduğu her türlü düz zemin kullanılıyor. Zemine projeksiyon cihazıyla yansıtılan ekran ve klavye, dokunmatik ekran işlevi görüyor.



Sektör için iyi bir yıl

Gözlemciler Los Angeles'teki fuarın elektronik sektörü için iyi bir yılın başlangıcı olmasını bekliyorlar. Uzmanlar, krize rağmen sektörün bu yıl da yeni rekorlar kırmasını bekliyor. Bu gelişmede hızla yayılan akıllı telefonlar ve gelişmiş özelliklere sahip diğer cep telefonları ile Windows 7 işletim sisteminin etkili olması bekleniyor. Sektördeki hareketlenmenin en başta çip üreticisi Intel'i olumlu etkilemesi öngörülüyor. Piyasa araştırma kuruluşlarından Gartner bu yıl yarı iletkenlerde cironun yüzde 13 oranında artışını, böylece 2008 seviyesine geri dönülmesini bekliyor. Bilgi teknolojileri danışmanlık şirketi Canaccord Adams'ın uzmanlarından Robert Burleson, “Bir dizi sektör hızla toparlanıyor, talep yeterli, stoklar da hızla eriyor” değerlendirmesinde bulunuyor.