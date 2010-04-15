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Yaşam

'3 boyut' evlere giriyor!

Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük yayıncılık fuarına (NAB Show) bu yıl üç boyutlu ürünler damgasını vurdu.

15 Nisan 2010 03:00

T24 - Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük yayıncılık fuarına (NAB Show) bu yıl üç boyutlu ürünler damgasını vurdu.


Sinema, televizyon, radyo ve internet yayıncılarına yönelik ürünlerin en son versiyonlarının ve yeniliklerin sergilendiği fuarda daha önceki yıllarda HD (yüksek çözünürlüklü) yayıncılığa yönelik ürünler ağırlık kazanırken bu yıl 3D (üç boyutlu) yapıma yönelik ürünler öne çıktı.


Dünyanın önde gelen kamera, ekran ve kurgu setleri üreticilerinin hemen tümünün standlarında 3D (üç boyutlu) yapımlara yönelik ürünler dikkati çekti.


HD ürünlerdeki çeşitlilik ve maliyetlerin düşmesiyle yüksek çözünürlüklü yayına geçiş süreci hız kazanırken, Avatar filminin dünya çapında yarattığı etki ve Vancouver’daki son kış olimpiyatlarının ilk kez üç boyutlu olarak naklen yayınlanması ile tüm üreticiler dikkatlerini bu alana kaydırmış görünüyor.ürünleri bu yıl içinde piyasaya sunmaları bekleniyor.

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