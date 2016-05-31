3. Boğaz Köprüsü Şile otobanı bağlantı yolu, kışlanın sınırını değiştirdi

3. Boğaz Köprüsü'nün Anadolu yakasında Çekmeköy çıkışını sağlayacak bağlantı yolu, Çekmeköy Kışlası'nın sınırını değiştirdi. Yeni sınır, Çekmeköy'de bulunan doğa parkıyla kışla arasına yapılacak 5 kilometrelik yol olacak.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ezgi Çapa'nın haberine göre; bir tarafında yol çalışması, bir tarafında ise lüks konutların bulunduğu Doğa Park'a sınır olan yol çalışması vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Çalışmaların parkı da içine almasından ve ormanlık arazide yeni konut alanları oluşmasından endişe duyuluyor.

Yol çalışmasında binlerce ağaç kesildi

Çekmeköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada; “Bağlantı yolu ile askeri alandan ayrılan 200 dönümlük arazinin Çekmeköy Şehir Parkı olarak düzenlenmesi ve vatandaşların kullanımına açılması için ilgili makamlarla görüşmelerimiz devam etmektedir” ifadesi kullanıldı.

Ormanlık alan üzerine kurulu Çekmeköy Kışlası’nın hemen yanında yürüyüş yolları, kafeler ve dinlenme alanlarının yer aldığı Çekmeköy Doğa Parkı yer alıyor. Bundan yaklaşık 2 ay önce birbirine bitişik olan ve sadece tel örgülerle ayrılan iki alanın arasından bundan böyle 3. Boğaz Köprüsü'nün bağlantı yolları geçecek.

Yol çalışmaları, Çekmeköy Kışlası'nın batı sınırını daraltırken; güzergahtaki binlerce ağacın kesilmesine de neden oldu. Askeri alanı gösteren levhaların hala durduğu bölgede, eski askeri alanı Doğa Parkı’ndan ayıran jiletli teller ise artık şantiyenin sınırı olmuş durumda.

"Yol uğruna parkı heba ederlerse,

yazık olur"

Çekmeköy’de ikamet eden Sinan Boleli, “Buranın eski hali çok güzeldi. İnsan sabah kalınca temiz hava alıyordu. Şimdi tozdan topraktan başka bir şey yok” diye konuştu. Yürütülen çalışmalar hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (iBB) ve Çekmeköy Belediyesi’nden bilgi istediklerini ancak kendilerine bilgi verilmediğini söyleyen Taylan Özdemir “3. köprü güzergahında 'rantlaşma olacak mı, ev inşa edilecek mi?' gibi sorular hakkında bilgi verilmediği gibi, yaşadığımız Çekmeköy’de de böyle bir bilgiye sahip olamadık” diye konuştu.

Parkta yürüyüş yapan bir vatandaş, Doğa Parkı’nın Hamidiye Mahallesi'nin can damarı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Boş vakitlerimizi burada geçiriyoruz. Spor alanı olarak burayı kullanıyoruz. Yolun geçmesi tabi ki ülkemiz ve insanlarımız adına gurur verici. Ama ağaçların kesilmesi de bizi çok üzüyor. Buradaki oksijenimizin tamamen bitmesine neden olacak, gibi geliyor. Mahallemiz adına çok üzülüyorum. İnşallah parkımızı daha iyi bir şekilde düzenleyip bize teslim ederler. Eğer yol uğruna bu parkı heba edeceklerse o zaman yazık olur.”