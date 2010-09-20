-3 BİN YILLIK RÖLYEF BULUNDU MALATYA (A.A) - 20.09.2010 - Malatya'da Aslantepe Höyüğünde İtalyan arkeologlarca yapılan kazılarda, Geç Hitit dönemine ait 3 bin yıllık iki rölyef bulundu. Bulunan rölyeflerin birinde ''savaş sonrası birbirlerine barış çubukları veren kartal başlı iki kral'' tasvir ediliyor. Malatya Valisi Ulvi Saran, iki adet rölyefin bulunduğu Aslantepe Höyüğü'ne gelerek incelemeler yaptı, İtalyan Arkeolog Prof. Dr. Marcella Frangipane'den bilgi aldı. Üzerinde ''savaş sonrası birbirlerine barış çubukları veren iki kartal başlı kralın'' tasvir edildiği rölyefin arkeoloji dünyasında heyecan yaratacağını söyleyen Vali Saran, türüne az rastlanılan rölyefin aynı zamanda Aslantepe Höyüğü'nün ne kadar önemli bir merkez olduğunu gösterdiğini ifade etti. Vali Saran, rölyefin başında gazetecilere şu açıklamayı yaptı: ''Heyecan verici bir buluşla karşı karşıyayız. Uzun yıllar boyu Malatya'mızın nadide bir beldesi olan Orduzu'daki Aslantepe Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmaları oldukça nadide eserler ortaya çıkardı. Burada elde edilen eserler, Anadolu Medeniyetler Müzesinde ve Malatya müzesinde muhtelif yerlerde sergileniyorlar. Bugün de, İtalyan heyetin çalışmaları sonucunda son derece önemli bir buluntuyla karşı karşıyayız. Bulunan oldukça güzel rölyef, kaya üzerine işlenmiş Geç Hitit döneminin Milattan Önce binli yıllara dayanan bir eseri. Burada kartal başlı iki kralın birbirlerine savaş sonrası barış çubuklarını sunması tarzında değerlendirebileceğimiz bir anlam var. Elde edilen bu eserin arkeolojik eserler itibarıyla arkeoloji dünyasında da ilgi ve heyecan uyandırmasını bekliyoruz.'' -''ASLANLI KAPI'DAKİ RÖLYEFTEN DAHA ESKİ''- Bulunan rölyefte kullanılan kartal başlarının çok rastlanan bir tür olmadığına dikkati çeken İtalyan Arkeolog Prof. Dr. Marcella Frangipane de 3 bin yıllık rölyefin Ankara Aslanlı Kapı'daki rölyefe göre çok eski ve orijinal olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Frangipane, ''Geçmişte güzel bir rölyef bulmuşlardı. Şimdi Ankara müzesinde, ama şimdi biliyoruz ki, bu rölyef daha eski. Demek ki, Ankara'daki Aslanlı Kapı'da bulunan rölyef ikinci defa kullanılmış. Buradan yola çıkarak bunun orijinal ve daha eski olduğunu söyleyebiliriz'' diye konuştu.