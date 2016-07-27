Emniyet Genel Müdürlüğünce bini emniyet mensubu, 2 bini emniyet mensubu olmayan lisans mezunu adaylar arasından olmak üzere 3 bin komiser yardımcısı adayı alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan duyuruda, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bini emniyet mensubu ve iki bini emniyet mensubu olmayan adaylar arasından ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) için 3 bin öğrenci alımı yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, alımlar, emniyet mensubu adaylardan 100'ü kadın, 900'ü erkek, emniyet mensubu olmayan adaylardan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olacak şekilde planlandı. Emniyet mensubu adaylar için ön başvurular 8-19 Ağustos, emniyet mensubu olmayan adaylar için 27 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Açıklamada ön başvuruların Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacağı, sınav tarihi ve yerlerine ilişkin duyuruların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi. Emniyet mensubu komiser yardımcılığı adaylarında aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

45 yaşına kadar başvuru imkânı

"En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, başvuru tarihi itibariyle meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak, son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak, son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak, haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak."



Emniyet mensubu olmayan adaylarda aranan şartlar ise şöyle:



"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2015 ve 2016 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehitveya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak."



Başvuruya ilişkin diğer hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın "www.pa.edu.tr" resmiinternet sitesinden ilan edilecek.