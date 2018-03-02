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3 bin kişi Mehmetçik için yürüdü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yaklaşık 3 bin kişi, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü

02 Mart 2018 19:40

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, yaklaşık 3 bin kişi, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Mehmetçiklere destek için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.
Akyazı\'da sivil toplum kuruluşları Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nda mücadele eden askerler için destek yürüyüşü düzenledi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde başlayan yürüyüşe Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Hasan Akcan, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Hekimoğlu ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyen ilçe sakinleri tekbirler getirdi. Yürüyüşü bazı kişiler at üzerinde takip etti. Yürüyüş ilçe merkezinde son buldu. Yürüyüşün sonunda Akyazı Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu\'na Kuran-ı Kerim ve bayrak verildi.

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