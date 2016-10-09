3 bin hâkim ve savcının alımına ilişkin başvurular başlıyor

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan hâkim ve savcılardan doğan boşluğu kapatmak için 3 bin hâkim ve savcı alımı yapılacak. 24 Aralık'ta yapılacak yazılı sınav için başvurular 11 Ekim Salı günü başlayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Operasyonlar sonrasında adli sistemde bir aksama yaşanmaması için her türlü önlemi alıyoruz. Şu anda Türkiye mahkemelerinde görev yapan 13 bin 678 hakim ve savcımız var. Türkiye Adalet Akademisi’nde staj yapan hakim ve savcı adayımız 4 bin 994. Bunlardan bin 633’ünün mesleğe kabulü HSYK tarafından yapıldı. Daha önce meslekten istifa yoluyla ayrılanlara mesleğe kabul yolu açtık oradan da bir kaynağımız var. Ayrıca Aralık 2016’da 3 bin yeni hakim ve savı alımı yapacağız” demişti.

Yaklaşık 15 bin başvurunun beklendiği İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı için Adalet Bakanlığı tarafından bildirilen gerekli evraklar, şöyle:

"Aday başvuru kayıt bilgileri formu (ÖSYM başvuru merkezlerine yapılan başvurularda ÖSYM görevlisi tarafından verilen, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılan başvurularda elektronik ortamdan alınan sınava başvurulduğunu gösterir formun bir örneği)



İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı başvuru formu (Bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.)



Hukuk Fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma ve mezuniyet belgesinin aslını göstermek suretiyle fotokopi kabul edilecektir. Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği olduğu takdirde diploma aslının ibrazı zorunlu değildir.)



Hukuk Fakültesi haricindeki alanlardan mezun olanların ayrıca transkript belgeleri (İnternet çıktısı veya okuldan alınan olabilir.)



1’den fazla sınava başvuran adaylar her bir sınav için ayrı evrak vereceklerdir."