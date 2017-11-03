3 bin 353 ekip 11 bin 446 personel 12 dedektör köpekle 'Güvenli Eğitim Uygulaması' 

ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüğünce \'Güvenli Eğitim Uygulaması\' yapıldı. 3 bin 353 ekip, 11 bin 446 personel ve 12 dedektör köpekle yapılan uygulamanın sonucunda; 107 bin 771 şahıs ve 2 bin 591 umuma açık yer kontrol edildi, 465 şahsa adli/idari işlem uygulandı, 184 aranan şahıs yakalandı, 68 kişi gözaltına alındı. 9 bin 140 araç kontrol edildi, 356 araca cezai işlem uygulandı, 62\'si trafikten men edilerek toplamda 227 bin 813 TL cezai işlem uygulandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüğünce narkotik, asayiş, terörle mücadele ve ilgili şube müdürlüklerinin katılımıyla oluşturulan karma ekiplerle 02 Kasım tarihinde eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla ülke genelinde üniversite çevrelerinde \'Güvenli Eğitim Uygulaması\' gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, üniversite öğrencilerini her türlü zararlı faktörden uzak tutmak, eğitim ve öğretimi güvenli bir ortamda sağlamak amacıyla üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren kafeler, elektronik oyun salonları, internet salonları, park ve bahçelerde denetimler yapıldı. 3 bin 353 ekip, 11 bin 446 personel ve 12 dedektör köpekle yapılan uygulamanın sonucunda; 107 bin 771 şahıs ve 2 bin 591 umuma açık yer kontrol edildi, 465 şahsa adli/idari işlem uygulandı, 184 aranan şahıs yakalandı, 68 kişi gözaltına alındı. 9 bin 140 araç kontrol edildi, 356 araca cezai işlem uygulandı, 62\'si trafikten men edilerek toplamda 227 bin 813 TL cezai işlem uygulandı. 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 17 adet fişek, 4 adet kesici/delici alet, 5 gr esrar, 92 gr esrar, 2 gr bonzai, 1 adet captagon tablet ve 396 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.