3 bin 30 imzada kalan Vecdet Öz'den CHP'ye: Benim günahım neydi?

Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza yarışına giren ancak 6 günün sonunda 3 bin 30 imzada kalan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, CHP’ye sitem etti. CHP’nin İyi Parti ve Saadet Partisi adayları Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’na imza verilmesi için yaptığı çağrıyı hatırlatarak kendisinin yalnız bırakıldığını ileri süren Öz, “CHP'ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim? Ben kendi gücümle, çalışmalarımla, partimin desteğiyle 3 bin 30 oy topladım” dedi.

Habertürk’ten Onur Şahanoğlu’na konuşan Öz, Seçme ve seçilme hakkı konusunda bu uygulamayı sıkıntılı buluyorum. Aday olabilmek için 139 bin lira para ödemeniz gerekiyor. Partim olmasa ben bu parayı yatıramazdım, partisi olmayan kimse de bu parayı yatıramaz" diye konuştu.

"Ben insanlara zorla gidin imza verin diyemem"

İmza sınırının yüksek olduğunu savunan Öz, “YSK'nın koordinasyon merkezlerinde oy toplanması işimizi zorlaştırdı. İnsanlar uzakta oturuyorlar, işe gidiyorlar. YSK koordinasyon merkezine gitmek için 30-40 kilometre gitmesi gereken insanlar var. Kimin arabası var, kim gidecek 30 kilometre yolu” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin imza verecek kişilerle ilgili yaptığı FETÖ imasını da eleştiren Öz, "Ben bu insanlara zorla gidin imza verin diyemem" dedi. Öz, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"İttifak yapan partiler 'Gidin şuna imza atın' dediler. Bu doğru değil. Özellikle CHP'ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim? Ben kendi gücümle, çalışmalarımla, partimin desteğiyle 3 bin 30 oy topladım. O onun havuzuna, öbürü başkasının havuzuna imza atıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Benim partim küçük, yumruğum küçük ama yüreğim büyük."