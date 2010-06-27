3 bakanlık Pitbul avı başlattı

T24- Meclis’in ‘insanlar zarar görüyor, harekete geçin’ talimatı doğrultusunda İçişleri, Çevre ve Tarım bakanlıkları ‘pitbull’ avı başlattı. Valiliklere genelge gönderen 3 bakanlık, pitbull ve benzeri yırtıcı köpeklerin toplanmasını, dövüştürülmemesini ve internet üzerinden satışının yasaklanmasını istedi





Sokak ortasında Pitbull saldırısına uğrayarak bedeni paramparça olan vatandaşların başvurusu üzerine “toplatma” kararı alan TBMM Dilekçe Komisyonu’nun üç bakanlığa gönderdiği “harekete geçin” talimatı sonuç verdi.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 7 Haziran’da gönderdiği genelgeyle pitbull başta olmak üzere, kanunen üretilmesi ve sahiplendirilmesi yasak olan hayvanların toplatılması, bulunduranlara ceza kesilmesi ve bu tür hayvanların internet üzerinden satışı ve dövüştürülmelerinin engellenmesi talimatı verdi.

Hekimler bilgilendirildi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ise, Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne bağlı 51 oda başkanlığı ile Tarım İl müdürlüklerine genelge gönderek tüm muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin TBMM’nin kararı doğrultusunda bilgilendirilmesi uyarısında bulundu.

Tarım Bakanlığı, pitbull ve benzeri hayvanların üretilip beslenemeyeceğine ilişkin uyarıların, veteriner hekimler ile petshop sahipleri ve hayvan üretim çiftliklerine tebliğ edildiğini kaydetti. Bakanlık kontrollerde yasağa aykırı davrananların cezalandırılacaklarını bildirdi.

3 bin 434 TL ceza kesin

Çevre ve Orman Bakanlığı da üniversiteler ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği’yle temasa geçerek, klinik ve hastanelere getirilen tehlikeli köpeklerin kimlik ve adres bilgilerinin kendilerine bildirilmesini istedi. Valiliklere de yazı gönderen Çevre ve Orman Bakanlığı, yırtıcı hayvanlara el konularak bakımevlerine teslim edilmesi, bu tür hayvan sahiplerine 3 bin 434 TL para cezası kesilmesi talimatı verdi.

Uygulamada sıkıntı vardı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Yahya Akman, şunları söyledi:

“Kanuni yasaklar olmasına rağmen uygulamada sıkıntılar vardı. Komisyonumuzun kararıyla bakanlıklar harekete geçti. Pitbull saldırısına uğrayan vatandaşların fotoğraflarını gördüğümde kanım donmuştu. Artık insanlara dehşet veren pitbull benzeri hayvanlar beslenmesine göz yumulmayacak.”

İşte tedbirler

Üç bakanlığın valilikler aracığıyla gerçekleştirdiği çalışmaya göre, pitbull gibi tehlikeli köpeklerin internet üzerinde satış, takas, reklam ve sahiplendirme ilanları tespit edilerek yasaklanacak. Yurtdışından getirilmeleri engellenecek.

Beslendiği belirlenen bu tür hayvanlar polis gücüyle toplanacak. Toplanan hayvanlar barınaklara alınarak kısırlaştırılacak. Bu hayvanların dövüştürülmesine fırsat verilmeyecek.

Ayrıca, tehlikeli köpekler hakkında mevzuatta yer alan hususlarla ilgili olarak, halkın ve köpek sahiplerinin bilinçlendirilmesi amacıyla 20 bin poster ve 30 bin adet broşür dağıtılması amacıyla valiliklere teslim edilecek.

Hangi cinsler var?

Böylece, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesinde tehlikeli olarak sıralanan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro cinsi köpekler ve bu cinslerin melezlerinin üretimi, sahiplenilmesi, satışı, reklamı, dövüştürülmesi ve takası yasak olacak.

10 bin vahşi hayvan

Dilekçe Komisyonu, Yahya Akman başkanlığında gerçekleştirdiği çalışmada Türkiye’de 2 bini İstanbul’da olmak üzere yaklaşık 10 bin pitbull gibi vahşi hayvan bulunduğu tespiti yapmıştı. Bu hayvanların besleme ve dövüştürme dışında mafya tarafından çek-senet tahsilatında silah olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine TBMM, karar alarak ilgili bakanlıkları uyarmıştı. Kararda, “Tehlikeli hayvanlara el konulması, bu tür hayvan sahiplerine yaptırım uygulanması, bakanlıklar ve kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğinin giderilmesi, internet üzerinden tanıtım ve satışın yasaklanması, hayvan hastaneleri, hayvan çiftlikleri ve petshoplara sıkı denetim getirilmesi, halkın ve hayvan sahiplerinin bilgilendirilmesi” unsurları yer almıştı.

İngiltere’de yasak

- 19. yüzyılda İngiltere, İrlanda ve İskoçya’daki köpek yetiştiricilerinin, bulldog ve terrier cinsi köpekleri birleştirmesiyle, bulldog gibi güçlü ve atletik, terrier gibi oyuncu “Pitbull” cinsi köpekler ortaya çıktı.

- Bugün pitbull olarak anılan türe, “Amerikan Pitbull Terrier”, “Amerikan Staffordshire Terrier”, “Staffordshire Bull Terrier” ve “İngiliz Bull Terrier” cinsleri dahil ediliyor. Ölüm haberleriyle kötü bir şöhrete kavuşan pitbull’lar birçok ülkede yasaklanmış ya da kısıtlanmış durumda. - ABD, Kanada ve Avustralya’da bazı eyaletler pitbull yetiştirmeyi tamamen yasaklarken bazıları da dışarıda ağızlıkla gezdirilmelerini zorunlu kılıyor. İngiltere’de de “Tehlikeli Köpekler Yasası” ile yasaklanan cinsler arasında pitbull terrierler de bulunuyor. Danimarka ise pitbull’larla birlikte Sivas Kangal köpeğini de yasaklamıştı.

- ABD’de 2009’da toplam 30 kişi köpek saldırıları sonucunda öldü, bunların 10’u pitbull saldırısıydı. Son zamanlarda medyada yer alan ölümcül pitbull saldırılarından bazıları şunlar:

- ABD’nin Teksas eyaletinde, büyükannesine ait 2 pitt bull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 7 aylık bebek öldü. (2009)

- California’da 60 yaşındaki bir adam, torunun iki pitbull köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü. (2008)

- Yunanistan’ın Gümülcine kentinde bir pitbull 80 yaşındaki bir kadını boğazını parçalayarak öldürdü. (2008)

- Rusya’nın başkenti Moskova’da pitbull cinsi bir köpek, beşiğindeki bebeği öldürdü. (2006)

- İsviçre’nin Zürih kenti yakınlarındaki Oberglatt’ta 6 yaşındaki bir Türk çocuk, pitbull terrier türü üç köpeğin saldırısında hayatını kaybetti. (2005)