3 aylık oğlunu hastanelik eden adam 5 ay sonra serbest kaldı!

Trabzon’da 1 yıllık eşi Nurten E. ile bozuk elektrik süpürgesi yüzünden kavga eden ve iddiaya göre 3 aylık oğlunu yumruklayarak kafatasında kırık oluşmasına neden olan Güneş E., 5 aylık tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Trabzon’un Üniversite Mahallesi’nde yaşayan Nurten ve Güneş E. çifti, 15 Temmuz 2016’da bozuk olan elektrik süpürgesi yüzünden kavga etti. Eşinin evi temizlemesini istediği Nurten E., süpürgenin bozuk olduğunu söyledi. Bu nedenle çiftin arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda başına darbe aldığı belirtilen 3 aylık B.Y.E. olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı. B.Y.E.’nin kafasında kırık tespit edilirken, polise başvuran Nurten E., eşi Güneş E.’nin, kendisini ve 3 aylık oğlu B.Y.E.’yi yumrukladığını ve hakaret ettiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Güneş E. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa İsaoğlu, Güneş E.’nin eşine yönelik hakaret ve basit yaralama suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıldan 7 yıla kadar hapsini talep etti. 3 aylık B.Y.E.’nin kafasında basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek kırıkları olduğunu belirten Savcı Mustafa İsaoğlu, Güneş E. hakkında kasten yaralama suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis talep etti.

Şikayetinden vazgeçmedi

5 aydır tutuklu olan Güneş E., 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Güneş E., eşini iterken elinin oğluna geldiğini ileri sürdü. Oğluyla birlikte duruşmaya katılan Nurten E. eşinin oğlunu ve kendini dövdüğünü tekrarlayarak şikâyetçi olduğunu tekrarladı. Güneş E.’nin sabit adres sahibi olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.