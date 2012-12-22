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Yaşam

3 aylık maaşa biber gazıyla yanıt!

SİDEMİR'de çalışan bir grup işçi, ödenmeyen 3 aylık ücretleri için eylem yaptı, polisle işçiler arasında arbede yaşandı

22 Aralık 2012 11:13

Sivas Demir Çelik İşletmeleri Anonim Şirketi'nde (SİDEMİR) çalışan bir grup işçi, 3 aydır alamadıkları ücret nedeniyle eylem yaptı. Polisin biber gazıyla müdahalesi sonucu gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saraybosna Parkı'nda toplanan işçiler, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kısa süreli oturma eyleminin ardından işçilerden bir grup, Sivas Valiliği'ne giderek yetkililerle görüştü.

İşçilerden Ahmet Güzel, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekim ayından beri maaş alamadıklarını" söyledi. Son yıllarda maaşlarının düzenli ödenmediğini ifade eden Güzel, şunları kaydetti:


''Biz karışmayız' diyorlar'


''Maaş alamadığımız için kimseye faydalı olamıyoruz. Arkadaşlarımız kredilerini ödeyemiyor, ne odun ne de kömür alamıyoruz. Ben evime kömür alamadım.

Milletvekilleri özel sektör olduğu için 'biz karışmayız' diyorlar. Biz de sayın Başbakan'a gidip maaş bordrolarımızı mı fırlatalım Burada 600 kişi çalışıyor. 600 kişinin çalışması Sivas ekonomisine katkı demektir. Biz fabrikamızın bacasının tütmesini istiyoruz.''


Arbede yaşandı


Polis ekipleri, bir süre sonra gruptakilere dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Gruptan bazı kişilerin direnmesi üzerine arbede çıktı. Polisin biber gazıyla müdahalesi sırasında gazdan etkilenen 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra yetkililerle tekrar görüşen işçilerden Mahmut Kuzucu, kendilerine maaşlarıyla ilgili bir ödeme planı sunulduğunu, maaşlarının verileceğini söyledi.

Kuzucu'nun açıklamasının ardından grup dağıldı.

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