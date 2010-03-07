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Yaşam

3 AYLIK KIZINI DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜ

Aile içi şiddetin son örneği Malatya'da ortaya çıktı. 3 aylık bebeğini döverek komaya soktuktan sonra ölümüne neden olan vahşi baba eşini de hastanelik etti.

07 Mart 2010 02:00

T24- Aile içi şiddetin son örneği Malatya'da ortaya çıktı. 3 aylık bebeğini döverek komaya soktuktan sonra ölümüne neden olan vahşi baba eşini de hastanelik etti.

Malatya Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'da yaşayan Y.K'nın (33), karısı V.K'yı döverek burnunu kırdığını ve kadının İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ameliyata alındığını ifade ederek, Y.K'nın evde bulunan kızı Medine K'yı da dövdüğünü anlattı.

Komaya giren Medine'nin akrabalarınca Malatya Devlet Hastanesine götürüldüğünü, buradan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan bebeğin kurtarılamadığını anlatan Konan, “Devlet Bakanımız Selma Aliye Kavaf, konuyu duyunca gerekli çalışmanın yapılması için talimat verdi. Kocasının darp etmesi sonucu burnu kırılan anne ve iki çocuğu tarafımızca koruma altına alınacak” dedi.

Bu arada, eşinin burnunu kırarak 3 aylık bebeğin de ölümüne neden olan baba Y.K'nın gözaltında olduğu öğrenildi.

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