3 AYLIK KIZINI DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜ

T24-

Malatya Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'da yaşayan Y.K'nın (33), karısı V.K'yı döverek burnunu kırdığını ve kadının İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ameliyata alındığını ifade ederek, Y.K'nın evde bulunan kızı Medine K'yı da dövdüğünü anlattı.



Komaya giren Medine'nin akrabalarınca Malatya Devlet Hastanesine götürüldüğünü, buradan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan bebeğin kurtarılamadığını anlatan Konan, “Devlet Bakanımız Selma Aliye Kavaf, konuyu duyunca gerekli çalışmanın yapılması için talimat verdi. Kocasının darp etmesi sonucu burnu kırılan anne ve iki çocuğu tarafımızca koruma altına alınacak” dedi.



Bu arada, eşinin burnunu kırarak 3 aylık bebeğin de ölümüne neden olan baba Y.K'nın gözaltında olduğu öğrenildi.