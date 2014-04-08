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3 aylık gelin kendini astı

Kars'ta 3 ay önce evlenen 19 yaşındaki Ceylan Atalay, evinin balkonunda kendini asarak intihar etti

08 Nisan 2014 17:09

Kars'ın Kağızman İlçesi'ne bağlı Kömürlü Köyü'nde 3 ay önce evlenen 19 yaşındaki Ceylan Atalay, evinin balkonunda kendini astı. Köylülerin balkonda görerek hastaneye götürdükleri genç kadın, yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

İlhami Turan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, olay dün saat 15.00 sıralarında Kağızman'a 35 kilometre uzaklıktaki Kömürlü Köyü'nde meydana geldi. Ceylan Atalay 3 ay önce aynı köyden sevdiği Hüseyin Atalay ile evlendi. Eşinin ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Ceylan Atalay, dün kimsenin olmadığı sırada evlerinin balkonunda kendini iple tavana astı.

Köylülerin balkonda görerek kurtardığı genç kadın, ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Ceylan Atalay, yapılan tüm müdaheleleri karşın kurtarılamayarak öldü. Genç kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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