"3 aylık eğitimden sonra İstanbul’a gidip herkesi patlatacaktım!"

İnternetten terör örgütü üyeleriyle tanışan 15 yaşındaki lise öğrencisi E.N., silahlı eğitim almak ve canlı bomba olmak için aynı yaştaki B.Ö.’yü de ikna ederek evden kaçtı. Habertürk'te yer alan habere göre, E.N ilk ifadesinde, "İnternetten tanıştığım bir kız bana 3 ay eğitim aldıracaktı. Eğitim aldıktan sonra İstanbul’a gidip herkesi patlatacaktım” dediği öğrenildi.

Bursa’da oturan 15 yaşındaki E.N. ve İzmir’de yaşayan aynı yaştaki B.Ö., geçen hafta ortadan kayboldu. 2 arkadaşın sosyal medya hesaplarını inceleyen aileleri, E.N.’nin terör örgütü üyeleriyle yazıştığını, canlı bomba ve silahlı eylemler hakkında bilgi aldığını öğrenince polise başvurdu. İddiaya göre, örgüt üyeleri ile görüşmek için İzmir’in Dikili İlçesi’ne giden, oradan da kampa katılmaya hazırlanan çocuklar parasız kaldı ve Dikili merkezde bir telefon bayiine telefonlarını sattı. İşyeri sahibi, sosyal medya üzerinden kayıp olarak aranan çocukları fark etti ve kamera görüntülerini ailelerine gönderdi. Dikili’ye giden aileler, çocuklarını bir lokantada yemek yerken buldu.

"Herkesi patlatacaktım"

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine ifade veren ve annesine yaşadıklarını anlatan liseli E.N.’nin, “İnternetten tanıştığım bir kız bana 3 ay eğitim aldıracaktı. Eğitim aldıktan sonra İstanbul’a gidip herkesi patlatacaktım” dediği öğrenildi.

Polis, yaptığı çalışmayla ‘Müslin’ isimli 20 yaşlarındaki kadının E.N.’yle yazıştığını ve “Örgütün Dikili’de yaz kampı var. Eğitim alacaksın. Sonra da silahlı ve bombalı eylemler için İstanbul’a gönderileceksin. Kampta daha özgür olacaksın” diye kandırdığını saptadı. E.N.’nin de İzmir’de oturan aynı yaştaki çocukluk arkadaşı B.Ö.’yü ikna ettiği belirlendi.

Anne N.N., “Bütün aileler çocuklarının sosyal medya hesaplarını kontrol etsin. Örgüt çocukları tuzağa düşürüyor” dedi. E.N.’nin kaçmadan önce, “Canlı bomba olacağım, kendimi patlatacağım. İnsan öldürsem kaç yıl yatarım, çocuk cezaevleri nasıl?” gibi sorular sorduğu öğrenildi.