3 aydır restore edilen 537 yıllık Ulu Cami'de yangın

T24 - Bursa’da restorasyon çalışmaları süren tarihi Karacabey Ulu Camii’nde yangın çıktı. Caminin ahşap bölümlerini kül eden yangın, bir saatte söndürülebildi.



Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 aydır restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Karacabey Ulu Camii’nde (Hüdavendigar) dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Restorasyonda görevli işçilerin camide bulunduğu sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Karacabey ve Mustafakemalpaşa belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün söndürme ekipleri yangına müdahale etti.

Bir saatte söndürülen yangında tüm ahşap çatı, ahşap mahfil ve cami içindeki ahşap elemanlar tamamen yandı.



Soruşturma açıldı



Yangın çıkış nedeni için itfaiye raporu beklenirken, Karacabey Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Caminin ayakta kalan beden duvarları ve minaresiyle ilgili Bölge Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü teknik personelince, statik inceleme yapılarak, rapor düzenlendikten sonra yeniden restorasyon tadilat projesi hazırlanıp Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alınmasının ardından, restorasyon çalışmalarına tekrar başlanacak.



Caminin özellikleri



Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne göre caminin mimari yapısı şöyle:

''Kuzey ve güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kuzeyinde doğu batı yönünde bir son cemaat yeri yapıya enlemesine eklenmiştir. Doğu cephesinde ise ibadet mekanı ile son cemaat yerini ayıran duvarın yanında altıgen minare kaidesi görülmektedir. Kuzey duvarındaki bir kapıdan ibadet mekanına girilmektedir. İbadet mekanı doğu ve batı duvarlarında birbirlerine simetrik üçgenden altı, güney duvarında da yine birbirlerine simetrik ikişerden dört, kuzey duvarında da iki pencere ile aydınlatılmaktadır. İbadet mekanı kuzey, doğu ve batısında U planlı bir mahfil ile çevrelenmiştir. Caminin son cemaat yeri ile ibadet mekanı düz tavanlıdır.''



İki kez tadilat yapıldı



1475-1476 yıllarında arasında yapılan cami, Sultan 1. Abdülhamid (1774-1789) döneminde onarılmıştı.

Yunan işgali sırasında yakılan tarihi camide 1964 yılında bir kez daha tadilat yapılmıştı.