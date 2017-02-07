3 ay tutuklu kalan Baluken, HDP’nin grup toplantısında konuşacak

TBMM 15 günlük aradan sonra çalışmalarına başlıyor.
AKP, CHP ve MHP’nin genel başkanları yarın grup toplantılarıyla mesajlarını verecek.
Hakkındaki soruşturmalar nedeniyle 4 Kasım’da tutuklanan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, yaklaşık 3 ay aradan sonra grup toplantısında seslenecek.
Muhalefetin kamu kuruşlarının hisselerinin Varlık Fonu’na geçmesinden son siyasi gelişmelere konusunda mesajlar vermesi bekleniyor.
Partilerin gurup toplantısı saatleri şöyle:
10:30: MHP, 11:15: AKP, 12:30: HDP, 13:30: CHP