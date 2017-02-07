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3 ay tutuklu kalan Baluken, HDP’nin grup toplantısında konuşacak

TBMM, 15 günlük aradan sonra çalışmalarına başlıyor

07 Şubat 2017 01:01

TBMM 15 günlük aradan sonra çalışmalarına başlıyor. 

AKP, CHP ve MHP’nin genel başkanları yarın grup toplantılarıyla mesajlarını verecek. 

Hakkındaki soruşturmalar nedeniyle 4 Kasım’da tutuklanan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, yaklaşık 3 ay aradan sonra grup toplantısında seslenecek.

Muhalefetin  kamu kuruşlarının hisselerinin Varlık Fonu’na geçmesinden son siyasi gelişmelere konusunda mesajlar vermesi bekleniyor.

 Partilerin  gurup toplantısı  saatleri şöyle:

10:30: MHP, 11:15: AKP, 12:30: HDP, 13:30: CHP

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