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3 ay önce ilik nakli olan genç, yaşamını yitirdi

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kanser tedavisi gören Birkan Vural'a (26), uygun donörün bulunmasıyla 3 ay önce ilik nakli yapıldı

07 Aralık 2017 16:57

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, kanser tedavisi gören Birkan Vural\'a (26), uygun donörün bulunmasıyla 3 ay önce ilik nakli yapıldı. Yeniden rahatsızlanan Vural, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Derince\'de yaşayan Birkan Vural, 7 ay önce rahatsızlanırken, ilik kanseri nedeniyle tedavi görmeye başladı. Vural\'a, 3 ay önce uygun donörün bulunmasının ardından ilik nakli yapıldı. Nakil olmasına rağmen hastalıktan kurtulamayan Vural, geçen hafta rahatsızlanarak, özel bir hastaneye kaldırıldı. Vural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü\'nden mezun olan Birkan Vural, bugün Derince Merkez Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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