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3 ay önce evlenen astsubay şehit düştü

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan anne ve babas

08 Şubat 2018 01:06

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın, Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan anne ve babasına şahadet haberi verildi. Şehidin 3 ay önce evlendiği, eşinin Tunceli\'de komiser yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.
Afrin\'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın, Safranbolu Emek Mahallesi\'nde yaşayan emekli astsubay olan babası İsmail ile annesi Ülker Akpınar\'a şahadet haberi verildi. Camiden evine gelen İsmail Akpınar oğlunun şehit olduğunu öğrendi. Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Şehidin anne ve babasının yaşadığı apartmana itfaiye ekipleri Türk bayrakları astı.
Tankçı olan astsubayın 3 ay önce Tunceli\'de görev yapan komiser yardımcısı Hafizenur Akpınar ile evlendiği öğrenildi.

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