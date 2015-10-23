3 ay erken doğdu, hayata sandviç poşetiyle tutundu

Anne karnındayken yaşanan bir komplikasyon sebebiyle yeteri kadar beslenemeyen Pixie Griffiths-Grant, 3 ay erken doğdu. Dünyaya getirildikten sonra vücut sıcaklığı aşırı düşen küçük bebeğin doktorları, onu hayatta tutabilmek için bir sandviç poşetine koydu.

Anne Sharon Grant kızının yaşadıklarını ise İngiliz Daily Mail Gazetesi'ne şöyle anlattı:

"Pixie doğar doğmaz onu sıcak tutmak için bir sandviç poşetine koydular. Kordondan yeterince beslenemiyordu. 8 hafta boyunca devamlı hastanedeydim ve büyümesinde sorun olup olmadığını araştırıyorduk. Ancak son 8 haftada sadece 20 gram alabilmişti. Doktorlar bana kötü haberi verdiğinde yıkıldım. Pixie'yi almadan önce biraz kilo almasını istiyorlardı ancak bir türlü büyümüyordu. 11 Mayıs'ta ise doktorlar bebeğin doğurtulması gerektiğini söyledi."

Pixie dünyaya getirildikten sonra ise hipotermi yani vücut sıcaklığının aşırı düşmesi durumu söz konusuydu. Bebek o kadar küçüktü ki doktorlar anne karnında onu bulamayacaklarını düşündükleri için anne karnında iki kesi açmaları gerekti. Daha sonra ise ısıtılması için yoğun bakıma giderken bir poşete koyuldu. Doğumundan 5 ay sonra ise Pixie 3 kilo 400 grama, ortalama bir yenidoğanın kilosuna ulaşmayı başardı.