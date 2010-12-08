-3 ATM FARESİ TUTUKLANDI İZMİR (A.A) - 08.12.2010 - İzmir'de ATM'lere yerleştirdikleri kopyalama cihazıyla vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini elde edip hesaplarından para çektikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bilişim Suçları Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen 6 zanlıdan F.İ. ile M.K.G, Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 4 zanlıdan F.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, B.Ö, G.Ö, T.A. tutuklandı. İzmir polisinin operasyonunda ATM'lere yerleştirdikleri kopyalama cihazıyla vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini elde edip hesaplarındaki paraları çektikleri ileri sürülen 6 zanlı yakalanmıştı.