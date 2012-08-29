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Kültür-Sanat

2.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başlıyor

'Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık' olarak belirlenen festivalin Uluslararası Altın Terazi Kısa Film Yarışması ön eleme sonuçları belli oldu

29 Ağustos 2012 17:16

2.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, “Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık” temalı kısa film yarışması ön eleme sonuçları belli oldu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen; adalet, sinema ilişkisini çok kapsamlı bir kültürel etkinlikle gündeme getirmeyi hedefleyen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ikincisi 27 Eylül – 4 Ekim 2012 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşiyor.

Bu yılki teması, toplumumuzda ve dünyada en önemli sorunlardan biri olması nedeniyle, “Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık” olarak belirlenen festivalin Uluslararası Altın Terazi Kısa Film Yarışması ön eleme sonuçları belli oldu. Yarışmaya ulusal ve uluslararası toplam 80 kısa film başvurdu.

Uluslararası Altın Terazi Kısa Film Yarışması kapsamında oluşturulan ön jüri (oyuncu) Ayça Damgacı, (senarist ve kısa film yönetmeni) Nazlı Elif Durlu ve (sinema yazarı ve SİYAD üyesi) Ceyda Aşar tarafından kısa filmler değerlendirildi. “En iyi kısa filme” 6.000 Amerikan Doları para ödülü verilecek olan yarışmada ön elemeyi geçen 10 kısa film aşağıdaki gibi belirlendi.

Festival gösterim tarihlerini ve yerlerini www.icapff.com adresinden takip edebilirsiniz.

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