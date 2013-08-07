2B'lerden 1 milyar lira beklenirken 50 milyon lira kaynak geldi

2B’den beklenen para gelmedi dönüşüme Hazine destek verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 2B arazilerinin satışından 1 milyar lira aktarılması beklenirken, 50 milyon liralık cüzi bir kaynağın kendilerine geldiğini söyledi.

Bakan Bayraktar, “Kendi kaynağımızı üretmek için çeşitli yollar oluşturuyoruz. İller Bankası’nda bir kaynak oluşturduk, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nde ikinci bir kaynak oluşturduk, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nde üçüncü bir kaynak oluşturuyoruz. Hükümetten ve dolayısıyla Hazine’den kaynak aktarmak suretiyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Zaman gazetesinden Selçuk Kapuci’nin haberine göre, kentsel dönüşümle ilgili gelinen noktayı katıldığı TV programında değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kentsel dönüşüm projelerinin başlatılması ve sürdürülmesi için Bakanlık imkanları, döner sermaye ve diğer gelirlerden 450 milyon liralık bir kaynak oluşturduklarını belirtti.

Bayraktar, “Bunun büyük bölümünü harcadık. Şimdi kasamızda çok az bir para var. Van-Erciş’te kamulaştırma yapıyoruz, Diyarbakır’da kamulaştırma yapıyoruz, bunları harcadığımız zaman kaynağımız kalmayacak” şeklinde konuştu.

Hükümetin 2003 yılından bu yana TOKİ eliyle 25 ilde kentsel dönüşüm projelerini sürdürdüğünü aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

“Van depreminden sonra gördük ki Türkiye’de kentsel dönüşümü afet ve özellikle deprem eksenli ele almalıyız. Başbakanımız kentsel dönüşümü Türkiye çapında çok daha organize bir biçimde, çok daha yaptırım gücü kuvvetli bir biçimde ve ülke genelinde bir seferberlik anlayışı içerisinde yaymamız talimatını verdi. Yasal altyapıların oluşturulmasının ardından ve ilk defa 5 Ekim 2012 tarihinde İstanbul Esenler’de ikinci adımı Gaziosmanpaşa’da attık. Şimdi Marmara depreminin 14. yılı olan 17 Ağustos’ta Bursa Yıldırım’dan 45 vilayetle bağlantı yapmak suretiyle üçüncü adımı atacağız.”

Son 2 yılda 65 bin birim konut ve işyerini yıktıklarını belirten Bakan Bayraktar, 17 Ağustos’ta 90 bin birim konut ve işyerinin yıkımını başlatacaklarını açıkladı. 2013 sonuna kadar 200 bin konutun yıkımını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, gelecek yıl da 400 bin konutun yıkımını yapacaklarını söyledi.