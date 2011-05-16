2B'ler Eylül-Ekim'de Meclis'te

T24 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 2B orman arazileri ile ilgili kadastro çalışmasının yüzde 95 oranında bittiğini; eylül veya ekim ayında kanun taslağı ile meclise sunulacağını açıkladı.

AKP seçim bürosunun (otağı) açılışına katılmak üzere Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Eroğlu, burada partililere seslendi. Alana girişi sırasında Yörük kıyafetleri giydirilen ve fahri Fethiyeli ilan edilen Eroğlu'na partililerin ilgisi büyük oldu.

Havanın kararmış olmasına rağmen alanı dolduran kalabalığa hitap eden 2B arazileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim meydanlarında AB'yi çözeceğine yönelik vaatler vermesini eleştiren Eroğlu, AKP tarafından yapılan düzenlemeyi Anayasama Mahkemesi'ne götürerek iptal edilmesini sağlayan CHP'nin şimdi aynı şeyi savunmasının inandırıcı olmadığını söyledi.



"2B sorunu en geç ekim ayında bitecek"

2B arazisindeki vatandaşların sorunsuz tapularını alabilmeleri için kullanım kadastrosu çalışması yaptıklarını aktaran Eroğlu, bu çalışmaların yüzde 90 oranında bittiğini açıkladı.

Başbakan recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalar yüzde 100 tamamlanınca konunun Meclis'e taşınacağını ifade eden Eroğlu, "Kimsenin mağdur edilmemesi ve sorunsuz tapu verilmesi için başlattığımız çalışmalar eylül veya ekim ayında tamamlanacak. Kanun taslağı dahi hazır olan düzenleme sonbaharda kesin çözüme kavuşturulması için meclise gelecek." dedi.



"Başbakan Muğla için çılgın projeler açıklayacak"

AKP Muğla Milletvekili Adayı Ali Boğa ile yaptığı konuşmasında Bakanlığı tarafından Muğla'ya 850 milyon TL yatırım yapıldığını hatırlatan Eroğlu, önümüzdeki günlerde 150 milyon TL'in yeni yatırımların yapılacağını açıkladı.

27 Mayıs tarihinde Muğla'ya gelecek olan Başbakan Erdoğan'ın Muğla için çılgın projeler açıklayacağını söyleyen Eroğlu, kullanım hakkı Fethiye Belediyesi'nden alınan Çalış Plajı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında 'Çalış Plajı' yerine sürekli olarak 'Çalış Plajı' ifadelerini kullanan Eroğlu, "ÖÇKK başkanıma talimat verdim. Çalış Plajı'nın kullanımını Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği'ne veriyoruz. Birliğimizden buranın işletmesini en iyi şekilde yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda kaplumbağa üreme yeri de olan bu plajın hem doğaya hem de Fethiye'ye en iyi şekilde hizmet eder hale gelmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.



"Kütahya'da siyanür tehlikesi yok"

Konuşmasının ardından "seçim otağına" geçen ve burada ayran içen Eroğlu, basın mensuplarının Kütahya'daki siyanür barajı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Bahse konu yerde bizzat incelemeler yaptığını ve 11 maddelik tedbir hazırladıklarını kaydeden Eroğlu, burada doğaya herhangi bir atık akımının söz konusu olmadığını belirtti. Barajın içerisinde ilave havuzlar yapıldığını ve uzmanlar tarafından yapılan son incelemelerde siyanür sızıntısından herhangi bir iz çıkmadığını vurgulayan Eroğlu, konun siyasi malzeme yapılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Olayı sıkı takip ettiklerini ve risk olmamasına rağmen tedbir amaçlı Eti Gümüş A.Ş'nin işletmesini durdurduklarını açıklayan Çevre ve Orman Bakanı, şöyle konuştu:

"Muhalefetin konuyu siyaset malzemesi yapması üzücüdür. Şuan için burayla ilgili herhangi bir risk yoktur. Bu teknik bir konudur. Bilgi sahibi olmayan insanların burayla ilgili konuşup beyanda bulunması yanlıştır."



