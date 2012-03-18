2B'de peşin ödeyene yüzde 60 indirim!

T24 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2B arazilerinin satışı için “Peşin ödeyen rayiç bedelin yüzde 40’ına 2B’nin sahibi olacak. İhtilaf ortadan kalktığı için 2B’ler ipotek ettirilerek kredi çekilebilecek böylece yatırımda kullanılabilecek" dedi.

Bugün gazetesinin haberine göre; 2B arazilerinin satışı için gerekli yasal altyapıyı hazırlayan AKP, ilkbaharda köylüyü toprak sahibi yapmaya hazırlanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuyla ilgili gelişmeleri Bugün gazetesine anlattı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman vasfını yitirmiş araziler olarak bilinen 2B’lerin satışıyla ilgili BUGÜN’e önemli açıklamalar yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilip Genel Kurul’a sevk edilen tasarının yasalaşması halinde herkesin bu işten kazançlı çıkacağını belirten Eroğlu, “Peşin ödeyen rayiç bedelin yüzde 40’ına 2B’nin sahibi olacak. İhtilaf ortadan kalktığı için 2B’ler ipotek ettirilerek kredi çekilebilecek böylece yatırımda kullanılabilecek. 2B statüsündeki tarla sahipleri artık devletten doğrudan gelir desteği alabilecek. Devlet satıştan 15-20 milyar lira arasında gelir temin edecek.” dedi. Eroğlu, AK Parti’nin 3Kasım 2002’de iktidara geldiği günden bu yana gündemde olan 2B düzenlemesinin neden hayata geçirilemediğine açıklık getirdi.



Neden hayata geçirilmedi?



Tartışılmasına rağmen 2007 yılına kadar 2B arazilerinin sınırının belli olmasına rağmen üzerinde kimlerin yaşadığına ilişkin bir tespitin olmadığını belirten Eroğlu, “2007 seçimlerinin ardından bakan olunca İSKİ Genel Müdürlüğü görevinde edindiği tecrübelerden bu işin önce tespitinin yapılması daha sonra damülk haline getirilmesi gerektiğini ifade ettim” dedi. 2B statüsündeki arazilerin tapu ve hazine işlemlerinin tamamlanmadan satılamayacağını kaydeden Eroğlu, şunları anlattı:

“Sadece orman kadastrosunun belirleyeceği 2B tanımıyla sorun çözülmez. Tapu kadastro bilgileri de önemli.Onedenle tapu kadastro kanununda değişiklik yaptık. Kanunla 2-B alanlarındaki tespitin, hak sahipleri ve alanların ölçümü ve devamında tescil işlemlerinin tapu kadastro ve orman kadastro tarafından ortak yapılması kararlaştırıldı. ‘2B’yi çözmek isteyen önce tespiti yapmalı’ dedik. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi tespite karşı çıktı ve bunu Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Bu ne perhiz ne lahana turşusu. Tapu kadastro ile orman kadastroyu birlikte çalıştırmamızın büyük katkısı oldu. 2007 öncesinde bunlar olmadığı için uygulamaya konulamadı. Bunu yapmasaydık bugün sorun çözülmüş olamayacaktı. Kanun hazırlanmasının ardından Bakanlar Kurulu’na 2-3 kez sunum yaptım. Muhalefet partilerini de ayrı ayrı bilgilendirdim.”



Gelir desteği alacaklar



Eroğlu, düzenlemenin hayata geçmesiyle 2B statüsündeki tarlaları işleten çiftçilerin devletten doğrudan gelir desteği almasının da önünün açılacağını söyledi. Ayrıca tarla ve arsa konumundaki 2B’lerde kanuni ihtilafın giderilmesinin ardından yatırımda kullanılmasının da yolunun açılacağını belirten Eroğlu, “Böylece bu yerleri ipotek göstererek rahatlıkla bankalardan kredi çekebilecek” dedi.



Ödeme beş yılda yapılacak



Eroğlu, yasanın çıkmasının ardından sürecin şöyle işleyeceğini anlattı: “Tespit edilen bedeller idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecek. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak. Taksitle satışlarda, satış bedelinin yüzde 10’u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte faizsiz ödenecek. Eğer 3 ay içinde başvurulmazsa hak sahipliği devlete geçmiş olacak.” Bakan Eroğlu, arazilerin satışıyla tahmini olarak 15-20 milyar arası gelir elde edileceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Eroğlu, “Dünyada krizin olduğu dönemde doping etkisi yaratacak. Piyasada büyük bir rahatlama ve hareket getirecek. Yurtdışından da önemli bir kaynak bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



2B alanı 310 bin hektar



Bakan Eroğlu, yapılan incelemelerden sonra ortaya 410 bin hektarlık 2B alanının çıktığını; içindeki yollar, kamu binaları, dereler gibi yerler çıkarıldığında geriye 300-310 bin hektar alanın kaldığını anlattı. Eroğlu, bu miktarın da yüzde 5-6 gibi bir kısmının şehirlerde olduğunu diğer kısımların ise tarım arazisi olarak kullanıldığını belirtti. Tasarının ilk halinde rayiç bedelin yüzde 70’i üzerinden satış yapılmasının ön görüldüğünü anlatan Eroğlu, “Komisyon görüşmelerinden bu oran yüzde 50’ye çekildi. Son olarak 2B’de hak sahibi peşin öderse rayiç bedelin yüzde 40’ına arsa ya da arazinin sahibi olacak” dedi.



2 bin lira başvuru bedeli



Komisyondan geçen tasarının 1 hafta içinde Meclis Genel Kurulu’na sunulacağını ifade eden Eroğlu, “Vatandaşımız ilkbahara 2B baharıyla girecek. Tasarının yürürlüğe girmesinin ardından düzenlenecek güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulacak tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre, 31 Aralık 2011’den önce kullanıcısı veya hak sahibi kişiler 6 ay içinde başvurularını yapabilecek” dedi. Eroğlu, satış bedellerine mahsup edilmek üzere başvuru sahiplerinin, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2 bin lira, dışında olan yerler için bin lira başvuru bedeli ödeyeceğini belirtti



