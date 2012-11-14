250 bin emeklinin ikramiyesi ödenmeyecek!

Anayasa mahkemesi kararıyla, memurluktan istifa edip özel sektörde ya da kendi işinde çalışarak emekli olanların 250 binine hiç ikramiye ödenmeyeceği açıklandı. İkramiye alan 43 bin kişi için ise ödenen paranın aldıkları son maaşa göre hesaplandığı belirtildi. İkramiye tutarlarının de 4 ile 155 lira arasında kaldığı bildirildi.

Memurluktan istifa ederek özel sektörde ücretli ya da kendi işinde çalışarak emekli olanların ikramiye ödemesinin iki kez yasayla düzenlendiği ve iki yasa da Anayasa Mahkemesi'ne gittiği açıklandı.

Yüksek Mahkeme'nin 8 Kasım'daki son kararına göre, 8 Eylül 1999'dan önce istifa eden memurlara, daha sonraki tarihlerde emekli olmaları halinde ikramiye ödenmesinin yolunu kapattığı kaydedildi.

Memurken istifa edenlerin ise, başka bir işte 15 yıl çalışmak ve 3 bin 600 gün prim ödemek şartıyla emekli olduklarında ikramiye alabileceği ifade edildi. Fakat söz konusu kararın bu hükmü başka bir soruna neden olduğu kaydedildi.

Sadece 43 bin emekli için alınabilecek ikramiye, geçmiş tarihli rakamlarla hesaplandığından dolayı ortaya çok düşük tutarlı ikramiyeler çıktığı belirtildi.



Kızılot: Fıkra gibi ikramiyeler ödeniyor

Hürriyet Yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot, "293 bin emeklinin 250 bini, 15 yıldan az hizmetiniz var denilerek devre dışı bırakıldı. Kalanlara da 15 yıldan fazla hizmet için 30 lira, 40 lira, 155 lira, kimine de yıllık 3 kuruş üzerinden örneğin 30 kuruş, 55 kuruş gibi fıkra gibi ikramiyeler ödeniyor" dedi.



Emekli dernekleri hükümetten telafi edici adım bekliyor



Emekli dernekleri, hak kaybı olduğunu dile getirerek, hükümetten telafi edici bir adım beklediklerini belirtti. Türkiye Emekliler Derneği'nin ise, yasal yollara başvurup hakkını aramayı düşündükleri açıklandı.