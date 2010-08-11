290 km hızla radara yakalandı

T24

Alman Bild gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, 37 yaşındaki İsveçli sürücü, 6.3 litrelik motor ve 571 beygir gücü ile saatte 100 km hıza 3,8 saniyede ulaşabilen Mercedes SLS AMG marka spor otomobille 120 kilometre hız tahdidi bulunan karayolunda 290 kilometre ile radara yakalandı.



Sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtilen haberde, İsviçre Karayolu Dairesi sözcüsü Thomas Rohrbach'ın, "bugüne kadar daha yüksek bir hızla yakalanan sürücü hatırlamadığını" söylediği ifade edildi.



İsviçre'de trafik cezaları, sürücünün gelir düzeyine göre belirleniyor.



