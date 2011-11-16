-290 bin kişi treni tercih etti ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 5-13 Kasım tarihleri arasında, 100 bini Yüksek Hızlı Trenlerde olmak üzere toplam 290 bin kişi trenle yolculuk yaptı. TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kurban bayramı tatilini de içine alan 5-13 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 290 bin kişi trenle yolculuk yapmayı tercih etti. Bu tarihler arasında Ankara, Haydarpaşa, İzmir, Adana ve Eskişehir gibi önemli merkezlerden kalkan ana hat trenlerinde toplam 190 bin kişi faydalandı. Ankara-Eskişehir-Ankara hattında 9 gün boyunca toplam 180 sefer yapan YHT'ler, 63 bin 376 kişiyi taşıdı. Ankara'dan Eskişehir'e 30 bin 34 kişi yolculuk ederken Eskişehir'den Ankara'ya 33 bin 342 kişi seyahat etti. Ankara Eskişehir YHT hattını Kütahya'ya bağlayan rayotobüsünü ise 2 bin 304 kişi kullandı. Ağustos ayında hizmete giren Ankara-Konya YHT Hattı'nda 37 bin 313 kişi yolculuk yaptı. Ankara-Konya-Ankara hattında toplam 96 sefer yapan YHT'ler 18 bin 864 kişiyi Konya'dan Ankara'ya, 18 bin 449 kişiyi ise Ankara'dan Konya'ya taşıdı. YHT ile gelen yolculardan 3.660'ı Konya'dan Karaman'a ulaşım imkanı sağlayan rayotobüsü ile seyahat etti.