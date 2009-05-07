29 yıllık savcının 'TMSF kulisi' dinlemeye takıldı

Batık bankacıları soruşturan Şişli Başsavcı Vekili Mecit Ceylan, Halis Toprak için girişimlerde bulununca telefona takıldı



Vatan gazetesinin haberine göre; Şişli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mecit Ceylan’ın istifasının ardında ilginç ’telefon dinleme’ kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. 11 yıldır Şişli’de görev yapan ve çok sayıda batık bankayla ilgili davalar açan Ceylan’ın, bazı eski bankacılar lehine TMSF nezdinde girişimlerde bulunduğu saptandı. Adalet Bakanlığı müfettişlerinin isteğiyle telefonları dinlenen Başsavcı Vekili’nin son olarak Halis Toprak için TMSF yetkilileriyle görüştüğü belirlendi. Bu gelişmeler üzerine emekliliğini istemek zorunda kalan Ceylan, basına yaptığı açıklamada, “Telefonlarımın dinlendiği doğru ama bu yüzden değil, sağlık nedenleriyle ayrılmayı istedim” dedi.



Avukatla TMSF’ye gitti



Adalet Bakanlığı çevrelerinden edinilen bilgiye göre, Başsavcı Vekili Mecit Ceylan’la ilgili ilk şikayet “TMSF yönetimiyle yaptığı bazı görüşmeler” nedeniyle yapıldı. İddialara göre, Ceylan batık bankalarla ilgili soruşturmaları yürütürken tanıştığı TMSF Başkanı Ahmet Ertürk’ten geçtiğimiz aylarda randevu aldı. Ancak belirlenen gün ve saatte Ertürk’ün yayına geldiğinde, beraberinde bir avukat vardı. Cem Uzan’ın Skorsky helikopterini ve değerli şaraplarını TMSF ihalesinde satın alan Avukat Ali Yağız Dağlı’nın görüşmeye katılmasını Ertürk yadırgadı. Bu görüşmede Cem Uzan’la bağlantılı konuların gündeme geldiği öne sürüldü. TMSF Başkanı’nı daha sonra da arayıp randevu isteyen Başsavcı Vekili, bunda başarılı olamadı. Bunun üzerine TMSF Tahsilat Dairesi Başkanı Fethi Çalık’tan randevu aldı. Bu görüşmeye de o tarihte cezaevinde olan Erol Evcil’in avukatı ile gitti.



Dinlemeye alınıyor



Başsavcı Vekili Ceylan’ın yanındaki avukatlarla birlikte TMSF yöneticilerine bir kaç kez ziyarete gitmesi sonunda şikayet konusu oldu. Adalet Bakanlığı müfettişleri bu konuyu incelemeye aldı. ’Teftiş Kurulu Yönetmeliği’ne dayanılarak mahkemeden dinleme kararı da aldırıldı. Telefonları dinlenen Başsavcı Vekili’nin TMSF yönetimiyle yaptığı görüşmeler kaydedildi. İddialara göre, Ceylan’ın bu görüşmelerde TMSF’ce el konulan Toprakbank’ın sahibi Halis Toprak lehine bazı girişimlerde bulunduğu belirlendi.



Emekliliğini istedi



Şişli Başsavcı Vekili, kendisiyle ilgili bu soruşturmadan haberdar olunca 29 yıllık mesleğini noktalayarak önceki hafta emekliliğini istedi. Mecit Ceylan, dünkü Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Telefonlarım uzun süredir dinleniyor. Ama bu yüzden ayrılmadım. Sağlık sorunlarım nedeniyle emeklilik tabelinde bulundum” dedi. Sağlığının yerinde olmadığını ve doktorlarının uyarısıyla mesleğini noktaladığını söyleyen Ceylan, “Benim gibi bir çok hakim ve savcının telefonları dinleniyor. Bu çok rahatsız edici. Ama emekliliğimin bununla ilgisi yok” ifadesini kullandı.



Ünlü isimlerin soruşturmalarını yaptı



ŞİŞLİ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mecit Ceylan, TMSF’nin el koyduğu çok sayıda bankayla ilgili soruşturmaları yürüttü. Ceylan’ın açtığı bazı davalar şöyle:



1) Uzan soruşturmaları



İmar Bankası yöneticilerine iki ayrı dava açtı. Kemal, Hakan ve Yavuz Uzan’ın da aralarında bulunduğu 22 sanık hakkında ’Bankacılar Kanunu’na muhalefet ididasıyla 8 yıla kadar hapis cezası istedi. Cem Uzan, Yavuz Uzan, Bahadır Uzan’ın yer aldığı 32 sanık hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Emniyet ve TMSF mensuplarıyla İsviçre’nin Zürih kentine giderek Uzanlar’a ait banka hesaplarına tedbir koydurdu.



2) Erol Aksoy’a dava:



Trade Deposit Bank ile İktisat Bankası’nın birleştirilmesiyle kamunun 490 milyon TL zarara uğratıldığı iddiasıyla Erol Aksoy ve 10 kişi hakkında dava açtı



3) Orhan Aslıtürk davası



Eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk‘ün ayrıldığı eşi Orhan Aslıtürk hakkında ’hayali ihracat’ davası açtı



4) Borsacılara soruşturma



Aralarında Mecnun Çolak’ın da bulunduğu 19 borsacı hakkında tutuklama kararı çıkarttı.

