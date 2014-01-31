29 yaşında 31 milyar dolarlık servete ulaştı

Dünyanın en popüler sosyal medya sitelerinden Facebook, bugün itibariyle 10’uncu yılına giriyor. Harvard Üniversitesi’nde öğrenciyken aklına gelen fikirle siteyi kuran ve bugün 1 milyar kişinin üzerinde kullanıcıya ulaşan Facebook kurucusu ve CEO’su 29 yaşındaki Mark Zuckerberg, geçen 10 yılda sıfırdan 31 milyar dolar kazandı. Şirketin hissesi bugün 61 dolardan işlem görüyor.

En hızlı değerlenen şirket

Zuckerberg, bu geliri elindeki 500 milyon adet Facebook hissesinden elde etti. Facebook’un piyasa değerinin 150 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz yıllarda halka arz edilen şirketin 150 milyar dolarlık piyasa değerine ABD tarihinde en hızlı şekilde ulaştığı biliniyor. Uzmanlar, ABD’de teknoloji balonunun patladığı 2000’lerde de bazı şirketlerin hızlı bir şekilde değerlendiklerini ancak çöküşün önüne geçemediklerine dikkat çekiyor.