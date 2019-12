29 Mart'ta 36 bin 820 kişi seçilecek

Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 29 Martta sandığa gidecek. 29 Martta 48 milyon 6 bin 650 seçmen, 177 bin 50 sandıkta oy kullanacak ve muhtarlar hariç toplam 36 bin 820 kişi seçilecek.





Seçimlerde, 16 büyükşehir, 65 il, 892 ilçe ve bin 974 belde belediye başkanı belirlenecek.



Seçimde, il genel meclisi için 3 bin 284, ilçe belediye meclisi için 14 bin 617, belde belediye meclisi için ise 17 bin 946 üye seçilecek.



Büyükşehirde oturan seçmenler, il genel meclisi üyeliği, büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı için oy kullanacak. İl, ilçe ve beldelerde oturanlar il genel meclisi, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve muhtarlıklar için köylerde ikamet eden vatandaşlar ise sadece il genel meclisi ve muhtar seçimleri için sandığa gidecek.



Adaylar arasından, 16 büyükşehir belediye başkanı, 65 il belediye başkanı, 892 ilçe belediye başkanı, bin 974 belde belediye başkanı ile 50 binin üzerinde mahalle ve köy muhtarı seçilecek.



Seçimlerde ayrıca, il genel meclisi için 3 bin 284, ilçe belediye meclisi için 14 bin 617, belde belediye meclisi için de 17 bin 946 üye belirlenecek.



İl genel meclisi, belediye başkanı ve belediye meclisi seçimlerinde ayrı ayrı birleşik oy pusulaları kullanılacak. Belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstüne "Siyasi Partiler" ve bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yazılacak. Bu ibarenin altına, çekilen kuraya göre en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin altında tüzüklerinde yazılı kısa adı ve onun da altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra boş daire basılacak ve bütün bunların altı çizilecek.



Belediye başkanı seçimlerine ait birleşik oy pusulalarında bu çizginin altına o partinin aday adı ve soyadları konulacak.



İl genel meclisi ve belediye meclisi seçimlerine ilişkin birleşik oy pusulalarında siyasi parti adaylarının ad ve soyadlarına yer verilmeyecek. Bu oy pusulalarında varsa yalnız bağımsız adayların ad ve soyadları yazılacak.



Belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi seçiminde bağımsız adaylar varsa, siyasi parti sütunlarından sonra ayrılan Bağımsız Adaylar sütununa ad ve soyadları yer alacak.



Birleşik oy pusulaları, kullanılacağı her seçim ve her seçim çevresi için ayrı ayrı olmak üzere, il seçim kurullarınca hazırlanıp bastırılarak ilçe seçim kurullarına gönderilecek.



Renklere göre pusula



Oy pusulalarından turuncu renkli olanlar il genel meclisi, mavi renkli olanlar belediye başkanlığı, sarı renkli olanlar belediye meclisi, beyaz renkli olanlar ise büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılacak.



Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, seçime girecek kişiler, seçime gireceklerini belirtmekle ve kendilerini tanıtmakla sınırlı olarak etkinlik gösterebilecek. Seçime girecek muhtar adayları, oy verme gününden önce, gerek resimli gerekse kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı dağıtabilecek. Oy pusulaları bastırılabilecek ve bilgisayar, daktilo, fotokopi ve teksir gibi her türlü araçla çoğaltılabilecek veya kapalı oy verme yerinde seçmenler tarafından beyaz kağıda da yazılabilecek. Muhtarların oy pusulaları için ancak beyaz kağıt kullanılabilecek ve renkli kağıtlara basılmış veya yazılmış oylar geçersiz sayılacak. Muhtar adayının adının yazılı olduğu oy pusulaları, YSK'ca hazırlanan çift mühürlü mor renkli zarfa konularak oy sandığına atılacak.



Oy verme saatleri



Yaz saati uygulamasına 29 Mart Pazar günü saatlerin bir saat ileri alınmasıyla geçilecek. YSK yetkilileri, uygulamanın oy verme günü olan 29 Marta denk gelmesi nedeniyle seçmenleri saatlerini ayarlamaları konusunda uyardı.



Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00, bu illerin dışında kalan illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.



Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.



Her seçmen, hangi sandık seçmen listesine yazılmış ise ancak o sandıkta oy kullanacak.



19 parti yarışacak



Yerel seçimlerde, 19 siyasi parti yarışacak. Partilerin oy pusulasındaki yerleri şöyle:



1. sıra: Anavatan Partisi



2. sıra: Milliyetçi Hareket Partisi



3. sıra: Liberal Demokrat Parti



4. sıra: Demokratik Sol Parti



5. sıra: Demokratik Toplum Partisi



6. sıra: İşçi Partisi



7. sıra: Cumhuriyet Halk Partisi



8. sıra: Hak ve Özgürlükler Partisi



9. sıra: Büyük Birlik Partisi



10. sıra: Barış ve Demokrasi Partisi



11. sıra: Millet Partisi



12. sıra: Özgürlük ve Dayanışma Partisi



13. sıra: Türkiye Komünist Partisi



14. sıra: Demokrat Parti



15. sıra: Saadet Partisi



16. sıra: Adalet ve Kalkınma Partisi



17. sıra: Bağımsız Türkiye Partisi



18. sıra: Emek Partisi



19. sıra: Halkın Yükselişi Partisi



Oy verme yerleri



Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak durumda olacak.



Sandıkların, kapalı oy verme yerinin ve sandık kurulunun yerleştiği yer merkez olmak üzere yüz metre yarı çaplı alan sandık alanı olacak. Sandık alanına, sandık kurulu başkan ve üyeleriyle oy vermek üzere gelen seçmenler, siyasi partilerin adayları ve gözlemcileri, bağımsız adaylar ve gözlemcileri dışında hiç kimse giremeyecek.



Sandık başında görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müşahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret taşımayacak.



Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamadan önce ilk iş olarak sandık başında bulunanlar önünde ant içecekler ve sandığın boş olduğunu kontrol edecekler.



Sandık alanında düzeni sandık kurulu başkanı sağlayacak. Başkan düzeni bozmaya yeltenenleri uyaracak, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına çıkarabilecek.



Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. Sandık kurulu başkanının çağırdığı zabıta kuvvetleri dışında zabıta amir ve memurları ile resmi üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar sandık alanına giremeyecekler.



Seçmen olarak o sandıkta oy kullanması gereken subay, astsubay, zabıta amir ve memurları ancak sivil elbise ile sandık alanına girip oylarını verebilecek.



Oy verme işlemi sırasında gebeler, hastalar, özürlüler ve yaşlılara öncelik tanınacak.



Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacaklar.



Okuma-yazma bilmeyen seçmene, yardım istemesi durumunda, sandık kurulu başkanı parti işaretlerinin hangisinin hangi partiye ait olduğunu açıklayacak.



TC kimlik no şart, parmak boyama yok



298 sayılı Kanun'da 5749 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, seçmenlerin parmaklarının boyanması uygulamasından vazgeçilerek, T.C Kimlik Numarası bulunan bir belgeyle oy kullanma zorunluluğu getirildi.



Bu nedenle vatandaşlar, üzerinde T.C Kimlik Numarası bulanan nüfus cüzdanının yanı sıra üzerinde T.C Kimlik Numarası bulunan resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, sarı basın kartı, askeri kimlikler ve hologramlı öğrenci kimlikleri gibi belgelerle oy kullanabilecek.



Üzerinde T.C Kimlik Numarası bulunan bir belgeye sahip olmayan vatandaşlar ise nüfus dairelerinden aldıkları "nüfus kayıt örneği"ni geçerli kimlikleriyle birlikte ibraz etmeleri halinde oy verebilecek.